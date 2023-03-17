Яке церковне свято 17 березня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами
17 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Герасима. У народі свято називають Герасим-Грачівник.
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Цього дня церква вшановує пам'ять ченця Герасима Йорданського, який жив у V столітті в Лікії. Він народився в багатій сім'ї, але залишив мирські справи і став пустельником. Довгий час Герасим жив у пустелі, а згодом заснував монастир на березі річки Йордан.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. З давніх-давен грак користується повагою у слов'янських народів. Він – провісник весни, помічник у винищуванні комах-шкідників. Цей птах здатний очистити будинок і двір від усякої нечистої сили.
Цього дня видворюють кікімору з дому за допомогою змов та спеціальних обрядів. Для кращого результату можна запросити відуна чи знахаря. Після вигнання нечиста сила зможе повернутися до будинку, якщо недалеко живе грак.
Народні прикмети
- День сухий та сонячний – у лісі буде достаток ягід.
- Грак прилетів – незабаром настане справжня весна.
- Якщо птахи повертаються до своїх гнізд, значить, весна настане швидко, і через 20 днів уже можна розпочинати посів зерна.
- Граки на гніздах сидять недовго і злітають до холодів.
- Поїздки на Герасима Грачівника будуть вдалими.
- Операцію та похід до стоматолога краще перенести.
- Народжена 17 березня людина працелюбна, як і грак.
Що не можна робити у цей день
- Цього дня не варто звертатися до медиків із важливими питаннями. Якщо це можливо, відкладіть на потім операції та лікування зубів.
- Не робіть сьогодні дорогі покупки.
- Також не варто носити нове взуття, інакше весь тиждень болітиме шия.
- Давати обіцянки, які ви не збираєтесь виконувати.
- Лінуватися, довго спати або просто лежати в ліжку без діла.
- Розмовляти із незнайомими людьми.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.
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