Яке церковне свято 15 вересня: що заборонено робити, а що - треба

15 вересня 2023 року за новим церковним календарем - день пам'яті великомученика Микити Готфського. У народі цей день називався Микита - гусятник.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, дізнайтесь далі у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Святий Микита був охрещений і почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників готфів.

Він неодноразово говорив про гріхи правителя Атанариха, який підтримував язичництво. Після цього його затримали та жорстоко катували. Язичники намагалися змусити Микиту зректися Господа, але він не зробив цього. Микиту засудили до смерті через спалення.

Однак Бог захистив тіло проповідника. Пізніше мощі великомученика Микити перенесли до Константинополя.

У народі 15 вересня - свято Микити Гусятника. У цей час зазвичай йшли полювати диких гусей, а також забивали домашніх.

Наші пращури молилися святому Микиті про заступництво у бідах, захист від злих людей, гонителів та кривдників, а також від нападів невидимих ворогів. Цього дня постарайтеся зробити більше добрих справ - хоч би невеликих. Наприклад, допомогти комусь, подати милостиню, нагодувати безпритульних тварин.

Прикмети на 15 вересня

Гусак підняв лапу - готуйтеся до холоду.

Дощовий день - весна настане пізно та буде сирою.

Качки пірнають у ставку - найближчими днями будуть дощовими.

Якщо 28 вересня зрозуміло, то наступного дня буде вітряно.

Щоб зуби весь рік не хворіли, у цей день потрібно скуштувати страву з ріпи.

День сприятливий для далеких подорожей.

Що сьогодні не можна робити

Не варто займатися серйозними справами, їх слід відкласти.

Відкладіть фарбування та стрижку волосся - це краще зробити іншим разом.

Також заплануйте генеральне прибирання на другий день.

Не можна піднімати із землі гроші та монети – кажуть, що можна ще 3 роки жити у злиднях і позбутися щастя.

У кого 28 вересня День ангела

Сьогодні іменини святкують Валеріан, Герасим, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марія, Микита та Степан.