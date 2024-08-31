Яке свято завтра: прикмети і заборони 1 вересня

Яке завтра свято у церковному календарі

1 вересня в церковному календарі відзначається пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника та його матері. Симеон народився наприкінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині християн Сусотіона та Марфи. У віці 13 років, відвідавши храм і почувши проповідь про Блаженства, він вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

Симеон вступив до монастиря і кілька років провів у суворих аскетичних практиках. Пізніше він оселився в пустелі, спочатку жив у печері, а потім на стовпі, що дало йому прізвисько "Стовпник". Протягом 37 років на стовпі він молився і постував, здобувши славу як святий, який зцілює душевні та тілесні недуги.

Його мати, свята Марфа, була християнкою з Антіохії і підтримувала сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа два роки шукала його, але врешті-решт прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

думати про погане та скаржитися на життя.

Не слід злословити, лаятися.

підмітати або пилососити.

Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати важливі подорожі. Вони точно закінчаться погано.

Народні прикмети і традиції 1 вересня

вранці похмуро - до дощової осені;

мухи почали сильно кусатися - погода зіпсується;

гуси відлітають вже в теплі краї - зима прийде рано;

тепла погода до теплої зими.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: