Яке свято завтра: прикмети і заборони 1 вересня

Свято 1 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
1 вересня в церковному календарі відзначається пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника та його матері. Симеон народився наприкінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині християн Сусотіона та Марфи. У віці 13 років, відвідавши храм і почувши проповідь про Блаженства, він вирішив присвятити своє життя служінню Господу.
Симеон вступив до монастиря і кілька років провів у суворих аскетичних практиках. Пізніше він оселився в пустелі, спочатку жив у печері, а потім на стовпі, що дало йому прізвисько "Стовпник". Протягом 37 років на стовпі він молився і постував, здобувши славу як святий, який зцілює душевні та тілесні недуги.
Його мати, свята Марфа, була християнкою з Антіохії і підтримувала сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа два роки шукала його, але врешті-решт прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати важливі подорожі. Вони точно закінчаться погано.
Завтра іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.