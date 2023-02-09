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Яке свято відзначає церква 9 лютого: що суворо заборонено робити цього дня, а у кого день ангела

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Четвер 09 лютого 2023 06:01
Яке свято відзначає церква 9 лютого: що суворо заборонено робити цього дня, а у кого день ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православні християни 9 лютого вшановують пам'ять святителя Іоанна Золотоуста. Святий був проповідником та богословом.

У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.

Що відомо про Іоанна Златоуста

Цей святий є одним із найшанованіших у православ'ї, він прославився добрими справами.

Яке свято відзначає церква 9 лютого: що суворо заборонено робити цього дня, а у кого день ангелаСьогодні день пам'яті Іоанна Золотоуста (фото: commons.wikimedia.org)

Іоанну Златоусту молилися просячи розуму, допомогти у духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в сім'ї. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.

Також вважалося, що Золотоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися болю, треба було вимовити змову: "Лазарева субота, Золотоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'янілі і повік не хворіли".

Важливі прикмети на 9 лютого

  • Білий місяць віщує мороз, червоний - сильний вітер.
  • Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
  • Скло запотіло – до потепління.
  • Мокрий сніг – до хорошого врожаю, сухий – до посушливого літа.

Що сьогодні краще не робити

  • Не можна мити сьогодні голову - погана прикмета. Так можна втратити розум.
  • Не можна дарувати й приймати подарунки, оскільки в них може бути порча.
  • Перераховувати гроші – до бідності.
  • День вважається невдалим для весілля та вінчання

Сьогодні день ангела святкують такі імена: Петро, Іван (Іван), Дмитро.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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