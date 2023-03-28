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Яке свято відзначає церква 28 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

28 березня православні християни вшановують пам'ять кількох святих, серед яких мученики Нікандр Єгипетський, Олександр Сідський та мученики Кесарійські.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Олександр Сідський Памфілійський

Священномученик Олександр із Сіде жив у III столітті та постраждав за Христа під час гоніння при імператорі Авреліані.

Святого було допитано про віру правителем Антоніном і віддано на жорстокі катування. Але чудово той переніс усі муки і, нарешті, був обезголовлений. Як тільки правитель захотів зійти з суддівського місця, як почав біснуватись і загинув у шалених конвульсіях.

На Русі цей день називали Нікандровим. Друга його назва - Лісовий догляд. Вважалося, що в цей день про ліс та його мешканців треба відгукуватися особливо шанобливо та дякувати природі за її дари. Ліс у давнину був годувальником селян, там вони полювали, збирали гриби, ягоди, цілющі трави та корисні коріння.

Народні прикмети на 28 березня

  • Яскравий захід у Нікандрів день — до дощового тижня;
  • Гучно цвірінькають горобці — день буде сонячним і теплим;

  • Прилетіли чайки – весна буде теплою;

  • Птахи, що прилетіли, почали купатися — чекай на негоду.

Що сьогодні не можна робити

  • У Олександрів день не можна мити голову. Це віщувало розлуку з близькими.
  • Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що у цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Трохим, Юліан.

Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.

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