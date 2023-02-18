Яке свято відзначає церква 18 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

18 лютого православні віруючі вшановують Святу Агафію – християнську мученицю, яка жила у третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.

Що відомо про святу

Святу Агафію вважали заступницею від пожежі, тому в день її пам'яті у церкві освячували хліб із сіллю. При пожежі, щоб вогонь пішов якнайдалі, його кидали у вогонь або в поле. Ще сьогодні поминали померлих родичів та захищали будинок від нечисті. Увечері закривали труби, замазували їх глиною і палили будяко.

Свята мучениця Агафія (фото: wikimedia.org)

18 лютого в давнину називався "Голодуха", тому що до цього моменту у людей могло закінчитися сіно і по селах ходив мор - тварини гинули з голоду. Слов'яни проводили спеціальні обряди, щоб уберегти худобу.

Головні прикмети цього дня

ясна погода та тепло сьогодні – найближчим часом похолодання не буде;

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз - дощ.

сніг йде - незабаром потеплішає;

морозна погода, але снігу немає – літо виявиться посушливим.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня заборонено сваритися та лаятися.

Не можна перебувати у брудному будинку чи квартирі, необхідно все прибрати.

День ангела сьогодні відзначають: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.