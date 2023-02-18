Какой праздник отмечает церковь 18 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
18 февраля православные верующие почитают Святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в третьем веке. Считается, что она защищает людей от пожара.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Что известно о святой
Святую Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в день ее памяти в церкви освящали хлеб с солью. При пожаре, чтобы огонь пошел как можно дальше, его бросали в огонь или в поле. Еще сегодня поминали умерших родственников и защищали дом от нечисти. Вечером закрывали трубы, замазывали их глиной и жгли чертополох.
Святая мученица Агафия (фото: wikimedia.org)
18 февраля в древности назывался "Голодуха", потому что к этому моменту у людей могло закончиться сено и по деревням ходил мор - животные гибли от голода. Славяне проводили специальные обряды, чтобы уберечь скотину.
Главные приметы этого дня
- ясная погода и тепло сегодня - в ближайшее время похолодания не будет;
- морозы в этот день - весна наступит рано;
- снег идет - скоро потеплеет;
- морозная погода, но снега нет - лето окажется засушливым.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день запрещено ссориться и ругаться.
- Нельзя находится в грязном доме или квартире, необходимо все убрать.
День ангела сегодня отмечают: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
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