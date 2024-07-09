Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 9 липня
Сьогодні, 9 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Панкратія, єпископа Тавроменійського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Панкратій народився в Антіохії, яка зараз знаходиться на території сучасної Туреччини, у благочестивій християнській родині. За переказами, ще в юності він зустрівся з апостолом Петром. Його батьки були ревними християнами, і це сильно вплинуло на духовні прагнення Панкрата.
Після смерті батьків Панкратій вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра. Він супроводжував його у подорожах і проповідях, переймаючи духовний досвід. Після того, як апостол Петро посвятив його єпископом, Панкратій був відправлений до міста Тавроменія на Сицилії, що сьогодні відоме як Таорміна.
У Тавроменії Панкратій активно проповідував християнство, що привело до зведення християнської церкви і зростання місцевої громади. Його діяльність сприяла навертанню багатьох язичників до віри, заклавши міцні основи християнства в цьому регіоні Сицилії.
Його активна місійна робота та успіхи у поширенні християнства викликали неприязнь серед язичників, що призвело до повстання проти єпископа та його послідовників. Панкратій був заарештований і схоплений язичниками, які побили його до смерті камінням у 1 столітті.
Муки Панкратія Тавроменського (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 9 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Починати нову справу
- Важко працювати
- Вживати алкогольні напої
- Сваритися з близькими.
Також не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Вважається, що тоді ви опинитесь в такій самій ситуації.
Статуя св. Панкратія у церкві Святого Панкратія, Тавроменія (зображення: Вікіпедія)
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку іде дощ - день буде сонячний
- Чорниця не дозріла - осінь буде холодною
- Зранку немає туману і мало роси - насувається злива
- Біля будинку багато павутиння - чекайте гарну погоду
- У лісі багато ягід - до суворої зими
- Місяць темний - липень буде дощовим
- Тьмяні зірки - зима буде довга і морозна
- Весь день йде дощ - до вересня буде мокре літо
- Квіти почали сильніше пахнути - скоро почнеться дощ
- Веселка на небі - день буде спекотним.
У старі часи цього дня існувала традиція збирати огірки з першого врожаю. Треба було зірвати перший огірок у секреті від інших членів родини і закопати його в прихованому місці на городі. Це робили, щоб привернути удачу і забезпечити великий урожай на наступний рік.
Також у цей день наші предки збирали ягоди у лісі, особливо цінувалася чорниця. Вважалося, що ягоди, зібрані сьогодні, мають особливі цілющі властивості.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Олександр, Андрій, Михайло, Федір, Кирило, Костянтин.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день знищення зброї
- День рибалки
- День моди.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
Крім того, дізнайтеся чому не можна їсти з ножа та звідки з'явився цей забобон.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.