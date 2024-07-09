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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 9 липня

Вівторок 09 липня 2024 06:00
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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 9 липня Церковне свято 9 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 9 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Панкратія, єпископа Тавроменійського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Панкратій народився в Антіохії, яка зараз знаходиться на території сучасної Туреччини, у благочестивій християнській родині. За переказами, ще в юності він зустрівся з апостолом Петром. Його батьки були ревними християнами, і це сильно вплинуло на духовні прагнення Панкрата.

Після смерті батьків Панкратій вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра. Він супроводжував його у подорожах і проповідях, переймаючи духовний досвід. Після того, як апостол Петро посвятив його єпископом, Панкратій був відправлений до міста Тавроменія на Сицилії, що сьогодні відоме як Таорміна.

У Тавроменії Панкратій активно проповідував християнство, що привело до зведення християнської церкви і зростання місцевої громади. Його діяльність сприяла навертанню багатьох язичників до віри, заклавши міцні основи християнства в цьому регіоні Сицилії.

Його активна місійна робота та успіхи у поширенні християнства викликали неприязнь серед язичників, що призвело до повстання проти єпископа та його послідовників. Панкратій був заарештований і схоплений язичниками, які побили його до смерті камінням у 1 столітті.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 9 липня

Муки Панкратія Тавроменського (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 9 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Починати нову справу
  • Важко працювати
  • Вживати алкогольні напої
  • Сваритися з близькими.

Також не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Вважається, що тоді ви опинитесь в такій самій ситуації.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 9 липня

Статуя св. Панкратія у церкві Святого Панкратія, Тавроменія (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку іде дощ - день буде сонячний
  • Чорниця не дозріла - осінь буде холодною
  • Зранку немає туману і мало роси - насувається злива
  • Біля будинку багато павутиння - чекайте гарну погоду
  • У лісі багато ягід - до суворої зими
  • Місяць темний - липень буде дощовим
  • Тьмяні зірки - зима буде довга і морозна
  • Весь день йде дощ - до вересня буде мокре літо
  • Квіти почали сильніше пахнути - скоро почнеться дощ
  • Веселка на небі - день буде спекотним.

У старі часи цього дня існувала традиція збирати огірки з першого врожаю. Треба було зірвати перший огірок у секреті від інших членів родини і закопати його в прихованому місці на городі. Це робили, щоб привернути удачу і забезпечити великий урожай на наступний рік.

Також у цей день наші предки збирали ягоди у лісі, особливо цінувалася чорниця. Вважалося, що ягоди, зібрані сьогодні, мають особливі цілющі властивості.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Олександр, Андрій, Михайло, Федір, Кирило, Костянтин.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день знищення зброї
  • День рибалки
  • День моди.

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Крім того, дізнайтеся чому не можна їсти з ножа та звідки з'явився цей забобон.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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