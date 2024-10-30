Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 30 жовтня

Сьогодні, 30 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Священномученик Зиновій, єпископ Егейський, та його сестра Зиновія стали мучениками у 285 році в Кілікії. Вони з дитинства прийняли християнську віру від батьків і вели благочестиве життя. У зрілому віці Зиновій і Зиновія роздали своє майно бідним.

Зиновій отримав від Бога дар зцілення і був обраний єпископом місцевої громади. Коли імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн, Зиновій став першим, кого схопили. Під час суду він зазнав жорстоких катувань, але не відмовився від віри. Його сестра Зиновія, бачачи страждання брата, також сповідала свою віру і зазнала мук.

Дивно, але вони залишалися неушкодженими після всіх катувань. Вражені їхньою стійкістю, кати відсікли їм голови. Пресвітер Гермоген таємно поховав їхні тіла, вшановуючи їхню героїчну віру.

Зиновій і сестра його Зиновія (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 30 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, конфліктувати

Освідчуватись у коханні, вінчатися

Відмовляти нужденним у допомозі

Просити або давати гроші у борг.

Наші предки вважали, що якщо незаміжні дівчата цього дня скуштують заяче м’ясо, то незабаром зможуть знайти нареченого.

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо зранку чути спів птахів - вночі вдарять морози

Багато павутини на деревах - буде тепло

Мало зірок на небі - наближається хуртовина

Домашні тварини міцно сплять - до потепління.

Сьогодні мисливці зазвичай готувалися до полювання на зайців. У цей період також прилітали снігурі, і якщо їх було багато, вірили, що зима близько.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Артем, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Олександр, Альона, Анастасія, Олена, Ілона.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: