Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 24 жовтня
Сьогодні, 24 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Арети і тих, хто з ним за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Арета був імператором і главою християнської громади в єменському місті Негран. Він загинув разом із 4299 мешканцями під час гонінь, які влаштував юдейський цар Йосеф Асар Ясар, також відомий як Зу Нувас, під час хім'яритсько-ефіопських воєн.
Святий Арета став главою громади після смерті єпископа Павла, хоч і не мав духовного сану. Він був світським правителем Неграна, успадкувавши цю посаду від батька. Коли почалася війна з Аксумом, цар наказав зібрати ополчення Неграна, але воїни повернулися, дізнавшись про знищення християн. Це розглянули як бунт, і цар обложив місто.
У 523 році, після взяття Неграна, Арета відмовився відректися від своєї віри і виступив проти юдейського владики, надихаючи своїх земляків. За наказом царя, Арету та інших мешканців було страчено.
Арета Ефіопський (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 24 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися, лихословити
- Мочити ноги у калюжах
- Наговорювати на інших
- Ображати тварин.
Також не рекомендується приймати подарунки від людей протилежної статі - вас можуть приворожити. Треба бути особливо обережними з крихкими речами, бо якщо сьогодні щось розіб’ється, це може призвести до серйозних хвороб у вашій сім’ї.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Пішов сніг - зимою буде багато снігу
- Густий туман - день буде теплим
- Багряний захід сонця - незабаром морози
- Дощить - взимку буде тепла погода
- Голосять птахи - чекайте на сніг
- На деревах ще є листя - до морозів
- Багато ворон на деревах - до негоди.
Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто її потребує. Роблячи добрі справи, пам’ятайте, що вони обов'язково повернуться до вас.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день кліматичних дій
- Міжнародний день дипломатів
- Всесвітній день інформації про розвиток
- Всесвітній тиждень інформаційної грамотності
- Всесвітній день боротьби з поліомієлітом
- День Організації Об'єднаних Націй.
Раніше ми розказували, ким насправді була Марія Магдалина та чия вона покровителька.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.