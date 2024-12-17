Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 17 грудня

17 грудня православна церква вшановує пророка Даниїла та трьох отроків - Ананія, Азарія і Мисаїла. Народна назва цього дня - Данилів день.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 17 грудня, а також про заборони, історію та традиції цього дня.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

З біблійними переказами пророк Даниїл, а також отроки Ананій, Азарій та Мисаїл були серед полонених під час завоювання Єрусалиму вавилонянами, за 600 років до Різдва Христового.

Проте кмітливість юнаків помітив вавилонський цар Навуходоносор, тому вирішив забрати їх до свого двору. Втім, спроби оточити парубків розкішшю та коштовностями, а також навчити їх халдейських наук, потерпілої провал - юнаки вели аскетичний спосіб життя, відмовившись від пропозицій.

Проте якось цар наказав звести на свою честь статую, на що почув відмову від Ананія, Азарія та Мисаїла. Навуходоносор розгнівався та звелів кинути юнаків в багаття, однак завдяки вірі в Бога парубки залишились неушкодженими.

Пророка Даниїла спіткала інша доля. Одного разу Навуходоносору наснився дивний сон. Зміст не змогли розтлумачити наближені до царя волхви, проте з цим впорався Даниїл. Відтоді пророка почали поважати при дворі правителя.

Проте перський цар Дарій I, який незабаром прийшов до влади, наказав стратити Даниїла, кинувши пророка до рову з левами. Вражений тим, що тварини не звернули уваги на Даниїла, Дарій звелів всім підданим поклонятися Богу Даниїла.

Народні прикмети цього дня

Якщо 17 грудня іній зранку - буде потепління за тиждень

Сьогодні іній на деревах - тепла погода буде на свята

Яка погода сьогодні - такою вона буде навесні, в травні

Сьогодні заметіль - навесні та влітку бджоли будуть добре роїтися

Що сьогодні не можна робити

Предки вірили, що для того, щоб не накликати негаразди та хвороби на наступний рік, сьогодні не варто:

пліткувати та обмовляти когось

лихословити та сваритися

будити сплячу людину, або цілувати сплячого під час

думати лише про погане

відмовлятися допомогти знайомим та близьким

За народними віруваннями, оскільки святий Даниїл був пророком, цього дня можна було передбачити долю, зокрема дізнатись про майбутній шлюб. Дівчата вдавались до різних обрядів ворожіння та ритуалів, хоча церква не схвалює таких діянь.

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Микита, Денис, Іван, Данило, Микола, Петро, Олександр, Сергій, Степан.

Крім цього, за старим стилем 17 грудня день ангела відзначають: Анастасія, Олександр, Варвара, Геннадій, Василь, Юлія, Дмитро, Іван, Кіра, Микола, Катерина, Олексій.

Що святкують в світі 17 грудня

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Свято було встановлене 22 липня 2009 року, за указом Президента України. Це професійне свято визначає важливу роль Державної виконавчої служби у виконанні судових рішень, а також підкреслює наполегливу працю у встановленні справедливості.