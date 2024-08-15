Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 серпня

Сьогодні, 15 серпня, свято - православні українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Першою Пречистою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

День Успіння Пресвятої Богородиці відзначає завершення земного життя Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, і її піднесення на небеса. Це свято нагадує про її мирний перехід від земного існування до вічного життя.

Три дні до смерті Діви Марії архангел Гавриїл сповістив її про наближення часу переходу і подарував пальмову гілку як символ цієї події.

У день її смерті апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з нею. Згідно з переказами, Ісус Христос у супроводі ангелів і душ праведників зійшов на землю, щоб забрати тіло і душу своєї матері на небеса.

Успіння і Внебовзяння Марії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 15 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Займатися домашніми справами

Шити, вишивати або в’язати

Брати до рук гострі предмети

Сваритися чи конфліктувати з рідними

Відмовляти нужденним у допомозі.

Також варто уникати старого або незручного взуття в цей день, оскільки вважається, що воно може притягнути до вас неприємності та труднощі.

Не рекомендується ходити босоніж по росі, адже вірять, що на ранковій траві в цей день присутні сльози Пресвятої Богородиці. Торкнувшись їх, можна накликати на себе хвороби та нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яка погода завтра - такою буде осінь

Вранці з’явився іній - скоро настануть холоди

На небі з’явилася веселка - до теплої осені

Густий туман зранку - чекайте багато грибів

Погода тепла - бабине літо буде дощовим

Багато павутини - взимку буде мало снігу.

Окрім цього, незаміжнім не можна говорити з ранку, вони повинні мовчати, поки не вмиються холодною водою.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: