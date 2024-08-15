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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 августа

Четверг 15 августа 2024 06:20
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 августа Церковный праздник 15 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 15 августа, праздник - православные украинцы празднуют Успение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В народе этот праздник называют Первая Пречистая.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа и ее вознесение на небеса. Этот праздник напоминает о ее мирном переходе от земного существования к вечной жизни.

Три дня до смерти Девы Марии архангел Гавриил известил ее о приближении времени перехода и подарил пальмовую ветвь как символ этого события.

В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Согласно преданию, Иисус Христос в сопровождении ангелов и душ праведников сошел на землю, чтобы отнять тело и душу матери своей на небеса.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 августа

Успения и Успения Марии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 15 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Заниматься домашними делами
  • Шить, вышивать или вязать
  • Братья в руки острые предметы
  • Ссориться или конфликтовать с родными
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Также следует избегать старой или неудобной обуви в этот день, поскольку считается, что она может привлечь к вам неприятности и затруднения.

Не рекомендуется ходить босиком по росе, ведь верят, что на утреннюю траву в этот день присутствуют слезы Пресвятой Богородицы. Коснувшись их, можно навлечь на себя болезни и несчастья.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Какая погода завтра - такова будет осень
  • Утром появился иней - скоро наступят холода
  • На небе появилась радуга - к теплой осени
  • Густой туман утром - ждите много грибов
  • Погода теплая - бабье лето будет дождливым
  • Много паутины - зимой будет мало снега.

Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День археолога
  • День независимости Индии
  • День неудач в США
  • Праздник разлива Нила в Египте.

Раньше мы публиковали гадания на Ореховый Спас 2024 года: как узнать будущее.

Также читайте можно ли донатить на оружие во время войны - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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