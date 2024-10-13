Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 жовтня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Карпо і Папило, святі мученики з Пергаму, прославилися своєю відданістю Христовій вірі та праведністю. Карпо став єпископом у Тіатирі, а Папило - дияконом. Вони вели суворе аскетичне життя, обмежуючи себе у всьому, що не було необхідним. Їхній доброчесний приклад і вчення надихали багатьох людей, які, слухаючи їхні слова, приймали християнство.

Дізнавшись про їхню діяльність, імператор Декій наказав раднику Валерію захопити святих. Валерій зібрав людей на жертвоприношення язичницьким богам, але Карпо і Папило, не приймаючи цього, продовжували молитися. Коли їх схопили і привели до Валерія, вони твердо відмовилися поклонятися фальшивим богам, попри загрозу покарання.

Святі мученики твердо захищали свою віру, заявивши, що не будуть грішити проти Бога, якому вдячні за все створене. Раптом сталося чудо: земля затряслася, і язичницькі ідоли впали, розбившись на порох. Проте Валерій, залишаючись у злобі, наказав закувати мучеників у кайдани та водити їх містом, сподіваючись зламати їхню віру.

Попри важкі випробування та знущання, Карпо і Папило не відмовилися від віри. Валерій намагався переконати їх, що поклоніння язичницьким богам зробило Рим могутнім, обіцяючи багатства та прихильність царя, якщо вони зречуться християнства. Проте святі твердо заявили, що не відступлять від своєї віри, наголошуючи, що істинний Бог створив усе і прийшов, щоб врятувати людство від гріха.

Розгніваний, Валерій наказав зв’язати мучеників і привести їх до міста Сардії, де вони зазнали нових страждань. Їх прив’язали до коней і змусили бігти за ними, завдаючи страшних мук. Разом із ними страждав і їхній вірний слуга Агатодор, який підтримував своїх господарів у цьому важкому випробуванні.

День пам'яті святим мученикам Карпа, Папили, Агатоніка і тих, що з ними (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 13 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Хвалитися досягненнями

Приймати гостей

Носити чорний одяг.

Також не рекомендується відкривати вікна в будинку, оскільки це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Крім цього, краще уникати покупки нових речей, адже вони не прослужать довго.

Народні прикмети і традиції цього дня

На небі швидко пливуть хмари - насувається злива

Весь день погода стабільна - ще довго буде похмуро

Небо темного кольору - найближчим часом піде дощ

Багато лушпиння на цибулі - зима буде суворою.

Наші предки традиційно відвідували лазню, щоб "змити з себе" не лише фізичний бруд, але й гріхи. Після цього вони влаштовували посиденьки, що ставало важливою частиною їхньої культури та спілкування.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Злата.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: