Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 серпня

Сьогодні, 10 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Лаврентія за новим церковним календарем. У народі цей день називають Лаврентій Зоречник.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Лаврентій народився близько 225 року в Іспанії. Переїхав до Риму, де став учнем архідиякона Папи Сікста ІІ і відповідав за церковне майно та допомогу бідним у Римі. Після смерті наставника зайняв його місце.

Коли імператор Валеріан розпочав переслідування християн, Лаврентій роздав усе церковне майно нужденним і сиротам, наголошуючи на тому, що саме вони є справжнім багатство Церкви.

Правитель видав наказ заарештувати і стратити більшість християнських лідерів, у тому числі й Лаврентія. Спочатку його відправили до в’язниці, де довго катували вогнем і розпеченим залізом, примушуючи відмовитися від істинної віри. Розказують, що Лаврентій жартував над своїми мучителями, не звертаючи уваги на фізичні страждання.

Навіть за ґратами та під охороною святий продовжував допомагати людям і зцілювати їх недуги. Через три дні архідиякона було страчено. Ніщо не змогло похитнути віру мученика він залишився відданим Христу до кінця та прийняв страшну долю як справжній герой.

Святий Лаврентій вважається покровителем кухарів, пивоварів, бібліотекарів, коміків, різників, наставником учнів, студентів і семінаристів, а також заступником бідних та нужденних.

Святий Лаврентій, мозаїка у Софійському Соборі Києва (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 10 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та сперечатися з рідними

Розказувати про свої плани на майбутнє

Відмовляти у допомозі чи лінуватися

Заздрити і пліткувати.

Також не рекомендується ходити босоніж по траві - можуть заболіти ноги. Натомість треба вмиватися свіжою росою до сходу сонця. Наші пращури вірили, що такий ритуал "змиває" всі хвороби та зміцнює здоров’я.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку з’явився іній - до холодної, ранньої зими

Іде сильний дощ - осінь затягнеться надовго

Спокійна вода у річках - осінь і зима будуть теплими

Весь день спека - очікуйте дощову осінь

Сонячна погода - до кінця літа риболовля буде вдалою

Птахи сховалися та мовчать - скоро почнеться дощ

Пожовкло листя на липі - до ранньої осені.

За народним календарем сьогодні відзначають свято Лаврентій Зоречник. Наприкінці літа світанки та заходи сонця часто бувають червоних, а іноді навіть багряних відтінків, звідси і пішла назва.

За старими звичаями, свято 10 серпня також називають: Лаврентіїв день, Прохорів день, Прохори-Пармени.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Роман, В'ячеслав, Афанасій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: