Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 августа
Сегодня, 10 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Лаврентия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Лаврентий Заречник.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Лаврентий родился около 225 в Испании. Переехал в Рим, где стал учеником архидьякона Папы Сикста II и отвечал за церковное имущество и помощь бедным в Риме. После смерти наставника занял его место.
Когда император Валериан начал преследование христиан, Лаврентий раздал все церковное имущество нуждающимся и сиротам, подчеркивая, что именно они являются настоящим богатством Церкви.
Правитель издал приказ арестовать и казнить большинство христианских лидеров, в том числе Лаврентия. Сначала его отправили в тюрьму, где долго пытали огнем и раскаленным железом, заставляя отказаться от истинной веры. Рассказывают, что Лаврентий шутил над своими мучителями, не обращая внимания на физические страдания.
Даже за решеткой и охраной святой продолжал помогать людям и исцелять их недуги. Через три дня архидьякон был казнен. Ничто не смогло поколебать веру мученика, он остался предан Христу до конца и принял страшную судьбу как настоящий герой.
Святой Лаврентий считается покровителем поваров, пивоваров, библиотекарей, комиков, резников, наставником учеников, студентов и семинаристов, а также заступником бедных и нуждающихся.
Святой Лаврентий, мозаика в Софийском Соборе Киева (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 10 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и спорить с родными
- Рассказывать о своих планах
- Отказывать в помощи или лениться
- Завидовать и сплетничать.
Также не рекомендуется ходить босиком по траве - могут заболеть ноги. Вместо этого нужно умываться свежей росой до восхода солнца. Наши предки верили, что такой ритуал "смывает" все болезни и укрепляет здоровье.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром появился иней - к холодной, ранней зиме
- Идет сильный дождь - осень затянется надолго
- Спокойная вода в реках - осень и зима будут теплыми
- Весь день жара - ждите дождливую осень
- Солнечная погода - до конца лета рыбалка будет удачной
- Птицы скрылись и молчат - скоро начнется дождь
- Пожелтели листья на липе - к ранней осени.
По народному календарю сегодня отмечают праздник Лаврентий Заречник. В конце лета рассветы и закаты часто бывают красных, а иногда даже багровых оттенков, отсюда и пошло название.
По старым обычаям, праздник 10 августа также называют: Лаврентий день, Прохоров день, Прохори-Пармены.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Роман, Вячеслав, Афанасий.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день логинга
- Международный день биодизельного топлива
- Всемирный день льва
- День обновления биографии.
Ранее мы уже рассказывали, какие существуют церковные запреты и правила, а также почему они важны.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, РКЦ, Sogodni Svyato, Сredo, Википедия.