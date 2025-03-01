Яке свято сьогодні, 1 березня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела

1 березня 2025 року - субота, початок весни за календарем та особливий день у народних та церковних традиціях України. Православні християни відзначають День святої преподобної мучениці Євдокії, а в народі здавна пов’язували цю дату з початком весняного пробудження природи та визначали майбутній врожай за прикметами цього дня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше про історію свята, його традиції, народні прикмети та суворі заборони, яких варто дотримуватися 1 березня.

Яке свято 1 березня за церковним календарем

Церква 1 березня вшановує пам'ять святої преподобної мучениці Євдокії. Згідно з церковними переказами, свята Євдокія народилася у сирійському Геліополі, орієнтовно в середині I століття. У молодості вела розпусне життя, але згодом щиро навернулася до християнства та прийняла чернечий постриг, отримавши нове ім'я - Євдокія. Вона прославилася глибокою вірою, благочестивим життям, чудотворіннями та щирими молитвами, навертаючи багатьох до християнської віри.

За часів правління імператора Адріана (орієнтовно 114 рік) свята Євдокія мужньо прийняла мученицьку смерть за свою віру. Її обезголовили, і з того часу вона шанується церквою як свята мучениця, що стала взірцем стійкості у вірі та відданості християнським ідеалам.

Що не можна робити 1 березня

Не можна говорити неправду. Брехня, сказана 1 березня, дуже швидко спливе та матиме негативні наслідки для брехуна.

Заборонено планувати важливі справи. Народні повір'я стверджують, що будь-які важливі плани, розпочаті 1 березня, приречені на невдачу та не здійсняться. Краще відкласти важливі починання на більш сприятливий час.

Не можна відмовляти у допомозі. День святої Євдокії - час милосердя та взаємодопомоги. Відмова у допомозі тим, хто її потребує, вважається великим гріхом та може принести нещастя.

Народні прикмети і традиції 1 березня

1 березня - день пробудження природи та початок нового життєвого циклу. Наші пращури уважно спостерігали за погодою цього дня, щоб передбачити, яким буде майбутнє літо та врожай:

Яка погода буде на Євдокії, таким буде і літо

Завірюха або сильний снігопад - до пізньої весни

Сонячний день - до багатого врожаю

Дощ 1 березня - чекаємо на мокре, але тепле літо

Якщо при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі - весна буде сухою, при західному - мокрою, а при південному - теплою

З днем святої Євдокії пов'язано кілька цікавих народних традицій. Наприклад, наші предки вірили, що сніг, який починає танути 1 березня, має особливу цілющу силу. Ним обов'язково вмивали дітей, щоб захистити від хвороб та зміцнити здоров'я. Наші пращури уважно спостерігали за погодою цього дня, щоб передбачити, яким буде майбутнє літо та врожай (ілюстративне фото: Freepik)

У кого День ангела 1 березня

Сьогодні іменини святкують: Євдокія, Нестор, Антоніна і Антоній.

Привітати своїх рідних і знайомих можна наступними словами:

Ангел хай тебе оберігає! З Днем ангела! Бажаю світла, радості та благословення у цей день!

З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі міцне здоров'я та натхнення на добрі справи! Всього найкращого!

З Днем ангела! Щиро вітаю! Бажаю миру, злагоди і щоб твій небесний захисник завжди був поруч!

Головним каменем для людей, народжених 1 березня, і для всього місяця березня є аквамарин. Він вважається каменем спокою, ясності, гармонії та мужності. З давніх часів він асоціюється з морем і часто використовувався моряками як талісман, що оберігає від небезпек у подорожах та дарує вдале плавання.

Які ще свята 1 березня

День боротьби з дискримінацією

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про різні форми дискримінації, такі як расова, гендерна, релігійна та інші, що обмежують права та свободи людей. Головна мета цього дня - заклик до дій проти будь-яких проявів дискримінації та сприяння побудові толерантного та справедливого суспільства, де кожна людина має рівні можливості та повагу.

Всесвітній день цивільної оборони

Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності населення про важливість цивільної оборони, її роль у захисті від надзвичайних ситуацій та зменшенні ризиків катастроф. Всесвітній день цивільної оборони є нагадуванням про необхідність готовності до реагування на будь-які небезпеки, а також відзначенням внеску національних служб цивільної оборони у безпеку та добробут громадян.

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