Це потужне та недороге добриво дуже потрібне деревам та кущам саме зимою

Які властивості деревної золи роблять її ідеальним добривом

Зола містить безліч корисних мінералів, серед яких калій, магній, кальцій, фосфор, а також деякі мікроелементи, необхідні для здорового росту дерев і кущів. Калій, наприклад, сприяє розвитку плодів і покращує їх смак, магній забезпечує ефективне фотосинтезування, а кальцій зміцнює кореневу систему та регулює кислотність ґрунту.

Однак головною перевагою золи є її здатність нейтралізувати кислотність ґрунту, роблячи його більш придатним для плодових дерев і ягідних кущів. Використання золи допомагає створити сприятливе середовище для коренів, стимулюючи їх ріст і засвоєння поживних речовин.

Завдяки цьому дерева й кущі краще переносять несприятливі погодні умови й активніше плодоносять.

Як правильно підготувати та використовувати золу

Для отримання ефективного добрива потрібно використовувати виключно чисту золу. Вона може бути отримана шляхом спалювання дров, сухого листя чи гілок, але важливо переконатися, що у ній немає сміття, пластмаси або хімічних домішок.

Перед використанням золу варто просіяти, щоб видалити великі частки. Щоб удобрити дерева та кущі, розподіліть золу тонким шаром по ґрунту навколо стовбура, але не надто близько до кореневої шийки, щоб уникнути опіків коренів.

Після цього злегка розпушіть землю й полийте водою - це допоможе золі краще вбратися. У регіонах із великою кількістю опадів процедуру можна повторити, оскільки дощ може вимивати корисні речовини.

Деревну золу легко отримати з багаття (фото: Pixabay.com)

Як удобрювати дерева та кущі золою взимку

Зима - ідеальний час для внесення золи під дерева та кущі, особливо до середини лютого, коли ґрунт ще вкрите снігом. Розсипана зола змішується зі снігом, а під час його танення корисні речовини поступово вбираються в землю.

Цей процес створює рівномірне насичення ґрунту мінералами й покращує його структуру. Дерева, такі як яблуні, груші, вишні, сливи, а також ягідні кущі - смородина чи аґрус - чудово реагують на таке підживлення.

Завдяки золі вони отримують запас поживних речовин, що підтримує їх у період зимового спокою та сприяє активному розвитку навесні. Важливо не переборщити з кількістю, щоб уникнути перенасичення ґрунту лугами.

Чому золою варто удобрювати саме дерева та кущі

На відміну від багатьох інших рослин, дерева й кущі мають глибоку кореневу систему, яка ефективно поглинає поживні речовини навіть із важкого ґрунту.

Зола, багата на кальцій, особливо корисна для них, оскільки сприяє зміцненню деревини, покращенню цвітіння й формуванню плодів. Вона також підвищує стійкість до хвороб, таких як грибкові ураження чи гниття коренів, що часто загрожують садовим культурам.

Крім того, внесення золи взимку допомагає збалансувати ґрунт після літнього виснаження й підготувати його до нового сезону. Плодові дерева та ягідні кущі віддячать садівнику кращою якістю плодів і більшим урожаєм, якщо регулярно отримуватимуть це природне добриво.

Поради для оптимального використання золи

Щоб досягти максимального ефекту, враховуйте тип ґрунту та потреби ваших рослин. На кислих ґрунтах зола допоможе вирівняти рівень pH, але на лужних її варто використовувати з обережністю. Найкраще вносити золу раз на рік, переважно в зимовий або ранньовесняний період.

Якщо ваш сад розташований у регіоні з високою вологістю, стежте за тим, щоб корисні речовини не змивалися дощами. Додатково можна комбінувати золу з іншими органічними добривами, наприклад, компостом чи гноєм, для отримання комплексного живлення рослин.