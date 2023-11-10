Яке 10 листопада свято: що суворо не можна робити, а що - потрібно
10 листопада в Україні за новим церковним календарем день пам'яті апостолів від 70 Ераста, Олімпу, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) та Тертія.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
історія свята
Святий Родіон або Іродіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб іти до Риму зі святим апостолом Петром. Святий апостол Олімп також був супутником апостола Петра. Обидва апостоли були обезголовлені того ж дня і години, коли розіп'яли апостола Петра.
Святі апостоли Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій були учнями святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом з Ахаї, був єпископом Іконії, де й помер. Апостол Ераст був спершу дияконом і стражником єрусалимської Церкви, а потім єпископом у Панеаді.
Святий апостол Кварт переніс багато страждань, звернув до Христа багатьох поган і мирно помер у сані єпископа міста Берита. Святий апостол Тертій, який записав послання апостола Павла до Римлян, був другим єпископом Іконії, де й перестав.
У народі ж була поширена традиція вирушати вранці до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували свійську худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини повинні бути здоровими і легше пережити зиму. Вважалося, що після Єраста настають справжні морози.
Головні прикмети цього дня
- Вітер дме - чекай хуртовини та похолодання.
- Увечері іній випав - чекай на рясний снігопад.
- Дорогу розвезло - прикмета, що зима буде дуже морозною.
- Багато снігу випало - зима, навпаки, буде теплою.
- Туман по землі стелиться - за прикметами, чекай на відлигу.
- Гучно цвірінькають горобці - буде відлига.
- Багато пуху у гробах горобини - скоро настануть холоди.
Що не можна робити у цей день
- Не плануєте поїздки та далеку дорогу.
- Не починайте жодних важливих справ.
- Не позичайте нічого сусідам.
Іменини сьогодні святкують Ольга, Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Родіон, Юрій.
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