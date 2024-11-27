Не кажіть зайвого. Що обіцяє астропрогноз на 27 листопада і чому потрібно запалити свічку

Цієї середи, 27 листопада, варто уникати пліток та зайвих розмов. День буде цікавим, але Меркурій та Венера можуть вплинути на важливі справи.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler), астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 27 листопада й дала важливі поради, які варто врахувати.

Прогноз астропогоди на 27 листопада

"Несприятливий період. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. Утримайтесь від сексуальних розваг. Не витрачайте енергію даремно. Велика вірогідність крадіжок. Є ризик оманливо переоцінити власні досягнення", - попередила Соловйова.

"Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю.

Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією", - додала вона.

У середу не реагуйте на тих, хто буде провокувати вас на скандал. Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів, шукати захист.

Гороскоп на 27 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

27 листопада - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можна повертатися до проектів та справ, які ви починали раніше. Також можна виправляти помилки, шукати загублені речі, збирати потрібну інформацію. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - пояснила астролог.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього або просто запалити свічки. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - додала вона.

Окрім цього, 27 листопада, з 01:14 до 21:40, Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде у руйнівному градусі Козерогу️.

"У Козерозі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість. Цей градус дає все, крім кохання", - пояснила Соловйова.

"Високорозвиненим особистостям він надає підтримку ззовні, повільну, але успішну кар'єру, високий соціальний рівень і хороше матеріальне становище. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Венери", - резюмувала вона.