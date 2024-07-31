Кажіть "дякую" у цих 7 випадках і це повністю змінить ваше життя

Говоріть "дякую", коли отримуєте комплімент

Ми часто знецінюємо компліменти або надто скромно реагуємо на них. Можливо, ви думаєте, що це допоможе вам не виглядати зарозуміло. Проблема в тому, що, відхиляючи щирий комплімент, ви не визнаєте людину, яка була достатньо доброю, щоб сказати щось приємне. Просто кажучи "дякую", ви повністю визнаєте людину, яка зробила комплімент, і дозволяєте собі насолодитися моментом.

Приклад: "Твоє плаття мати чудовий вигляд".

Замість: "О, це старе? Я маю його вже роками" - спробуйте сказати: "Дякую. Радію, що тобі подобається".

Говоріть "дякую", коли ви запізнюєтесь

Запізнення - це стрес для людини, яка запізнюється, і неповага до людини, яка чекає.

Може здатися дивним дякувати комусь за те, що він терпить ваші неприємності, але це саме та правильна відповідь. Більшість людей заходять у двері і кажуть: "Вибачте, що запізнився". Проблема в тому, що ця відповідь все ще робить ситуацію "про вас" та каже, хто саме запізнився. Кажучи "дякую", ви перевертаєте ситуацію і визнаєте жертву, яку зробила інша людина, чекаючи.

Приклад: ви заходите у двері на 14 хвилин пізніше.

Замість: "Дуже вибачаюсь, що запізнився. Трафік був жахливий" - спробуйте сказати: "Дякую за ваше терпіння".

Говоріть "дякую", коли ви підтримуєте когось

Коли хтось приходить до вас із поганими новинами, це може бути незручно. Ви хочете бути хорошим другом, але більшість людей не знає, що сказати. Часто ми думаємо, що хороша ідея - додати позитивний момент до проблеми. "Ну, принаймні у вас є...". Але все, що вам дійсно потрібно, це подякувати за довіру.

Приклад: мати вашого колеги нещодавно померла.

Замість: "Принаймні у вас є багато теплих спогадів" - спробуйте сказати: "Дякую, що поділилися цим зі мною. Я знаю, що це важкий час для вас".

Говоріть "дякую", коли отримуєте корисний відгук

Відгуки можуть бути дуже корисними, але ми рідко сприймаємо їх такими. Чи це негативний відгук про вашу роботу від начальника, чи електронний лист від незадоволеного клієнта, стандартна реакція - захищатися. Це шкода, адже правильна відповідь - просто сказати "дякую" і використати інформацію для покращення.

Приклад: "Ця робота не дуже добра. Я думав, що ви зробите краще".

Замість: "Ви не розумієте. Ось що насправді сталося" - спробуйте сказати: "Дякую, що очікуєте від мене більшого".

Говоріть "дякую", коли отримуєте несправедливу критику

Іноді критика зовсім не корисна. Вона просто зловмисна і зла. Коли ви дякуєте комусь за критику, ви негайно нейтралізуєте силу їхніх слів. Якщо щось не має великого значення для вас, то це не може перетворитися в більший конфлікт.

Приклад: "Це може бути хороша порада для початківців, але будь-хто, хто знає, що робить, знайде це марним".

Замість: "Ну, очевидно, я писав це для початківців. Це може бути сюрпризом, але не все написано з урахуванням вас" - спробуйте сказати: "Дякую за вашу думку. Я постараюся покращити наступного разу".

Говоріть "дякую", коли хтось дає вам непрошену пораду

Це часто трапляється в спортзалі. У кожного є думка про те, як повинна виглядати ваша техніка. Більшість людей просто намагаються бути корисними, але почути чиюсь думку про вас, коли ви не просили про це, може бути дратуючим. Кращий підхід? Просто скажіть "дякую".

Приклад: "Знаєте, ви дійсно повинні тримати стегна назад, коли робите цю вправу".

Замість: "О, справді? У вас є відео, де ви робите це правильно, щоб я міг побачити?" - спробуйте сказати: "Дякую за допомогу".

Говоріть "дякую", коли ви не впевнені, чи варто дякувати

Коли сумніваєтесь, просто скажіть "дякую". Немає ніяких недоліків у цього. Або ви дійсно переживаєте про те, щоб показувати занадто багато вдячності людям у вашому житті?