Каждый 42 ребенок рождается близнецом: ученые рассказали о тревожной тенденции

Отмечается, что с 1980-х годов количество двойняшек увеличилось на треть - с 9 до 12 пар близнецов на 1 000 родов. Это означает, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона близнецов, и каждый 42-й рожденный ребенок - близнец.

Исследование показало, что основной причиной этого увеличения является рост числа случаев искусственного оплодотворения, которые включают не только методы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но и более простые методы, такие как стимуляция яичников и искусственное оплодотворение.

Другой причиной увеличения числа близнецов является задержка деторождения, наблюдаемая во многих странах за последние десятилетия, поскольку количество близнецов увеличивается с возрастом матери.

Указывается, что женщины, которые решили создавать семьи в более позднем возрасте, чаще пользуются искусственными средствами оплодотворения из-за низкой фертильность, и, соответственно, чаще рожают близнецов.

Исследователи считают, что мир мог достичь пика числа двойняшек, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Европа и Северная Америка, из-за растущего внимания к важности попыток добиться одноплодной беременности.

"Относительное и абсолютное число близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины 19 века. Это важно, поскольку рождение близнецов связано с более высоким уровнем смертности младенцев и детей и большим количеством осложнений для матерей и детей во время беременности, а также во время и после родов", - рассказал ведущий автор исследования, профессор Кристиан Монден из Оксфордского университета (Великобритания).

Ученый отмечает, что одноплодная беременность является куда безопаснее.

Он и его коллеги, профессор Жиль Писон из Французского музея естественной истории в Париже (Франция) и профессор Жерун Смитс из Университета Радбауд (Нидерланды), собрали информацию о количестве близнецов за период 2010-2015 годов из 165 стран. Кроме того, по 112 странам они также смогли получить информацию о показателях рождения близнецов за период 1980-1985 гг.

Ученые обнаружили существенное увеличение числа близнецов во многих европейских странах, в Северной Америке и в Азии.

Так, для 74% из 112 стран, по которым были доступны данные за оба периода, рост составил более 10%.

В Азии рост составил 32%.

В Северной Америке - 71%.

Снижение рождаемости близнецов было зафиксировано более чем на 10% только в 7 странах.

У близнецов больше осложнений при рождении, они чаще рождаются недоношенными, имеют меньший вес при рождении, и высокий процент мертворождений.