Каждый 10-й задержанный - ребенок: как прошли митинги в поддержку Навального в России

Протесты в России в поддержку Алексея Навального (фото: Георгий Марков/Znak)

По всей России прокатились акции протестов в поддержку незаконно удерживаемого в СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального. Россияне во время мирных митингов требовали освобождения политика, который после возращения из Германии был сразу же арестован. В результате митингов – сотни пострадавших, тысячи задержанных. Среди них 10-я часть – несовершеннолетние.

Чем закончились акции протестов – рассказал проект "ОВД-Инфо" и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В Москве полиция отпустила, девятерых детей, задержанных ранее во время акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Всего правоохранители задержали около 300 детей, в том числе в Москве - 70 и в Петербурге - порядка 30. Кузнецова рассказала, правоохранители нарушили права детей и держали их более шести часов. При этом в полиции их не кормили и не давали воды. Все дети это подтвердили.

По последним данным "ОВД-Инфо", общее число задержанных на акциях в поддержку Навального в городах РФ выросло до 3 296. Лидером антирейтинга по числу задержанных стала Москва (1 294), где проводилась самая массовая акция. Далее следует Санкт-Петербург (489) и Новосибирск (96).

Как передает корреспондент DW в Москве, он в ходе протестов видел двух человек с кровавыми ранами на голове от полицейских дубинок. Кроме того, травмы, предположительно, получил минимум один правоохранитель, у него отобрали шлем и ударили по голове.

Пострадавшие на протестах в России в поддержку Алексея Навального (фото: Георгий Марков/Znak)

Официальных сообщений о числе пострадавших пока не поступало. Карет скорой помощи в районе Цветного бульвара не было.

Главное о митингах в России:

в ряде городов России и Германии прошли митинги в поддержку Навального;

число задержанных - 3296 человек;

акции сопровождались жесткими стычками протестующих с силовиками, есть пострадавшие;

самый многочисленный митинг в Москве - около 40 тысяч по оценкам Reuters;

жену Навального задержали, через несколько часов освободили;

вечером митингующие в Москве отправились к СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный;

команда Навального анонсировала новые митинги на следующих выходных.

Напомним, что ранее в Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального.

До этого Госдеп США осудил насилие на протестах в России и призвал освободить всех задержанных.

Берлине, столице Германии, состоялся марш в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Он стал одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в городе.