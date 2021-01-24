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Кожен 10-й затриманий - дитина: як пройшли мітинги на підтримку Навального в Росії

Росія, Неділя 24 січня 2021 10:10
Кожен 10-й затриманий - дитина: як пройшли мітинги на підтримку Навального в Росії
Протести в Росії на підтримку Олексія Навального (фото: Георгій Марков/Znak)
Автор: Анна Кисельова

По всій Росії прокотилися акції протесту в підтримку незаконно утримуваного в СІЗО російського опозиціонера Олексія Навального. Росіяни під час мирних мітингів вимагали звільнення політика, який після повернення з Німеччини був відразу ж заарештований. В результаті мітингів – сотні постраждалих, тисячі затриманих. Серед них десята частина – неповнолітні.

Чим закінчилися акції протестів – розповів проєкт "ОВС-Інфо" і дитячий омбудсмен Анна Кузнєцова.

У Москві поліція відпустила, дев'ятьох дітей, затриманих раніше під час акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Всього правоохоронці затримали близько 300 дітей, в тому числі в Москві - 70 і в Петербурзі - близько 30. Кузнєцова розповіла, правоохоронці порушили права дітей і тримали їх понад шість годин. При цьому в поліції їх не годували та не давали води. Всі діти це підтвердили.

За останніми даними "ОВС-Інфо", загальна кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в містах РФ зросла до 3 296. Лідером антирейтингу за кількістю затриманих стала Москва (1 294), де проводилась наймасовіша акція. Далі йдуть Санкт-Петербург (489) і Новосибірськ (96).

Як передає кореспондент DW в Москві, він в ході протестів бачив двох осіб з кривавими ранами на голові від поліцейських палиць. Крім того, травми, імовірно, отримав мінімум один правоохоронець, у нього відібрали шолом і вдарили по голові.

Кожен 10-й затриманий - дитина: як пройшли мітинги на підтримку Навального в Росії

Постраждалі на протести в Росії на підтримку Олексія Навального (фото: Георгій Марков/Znak)

Офіційних повідомлень про кількість постраждалих поки не надходило. Карет швидкої допомоги в районі Кольорового бульвару не було.

Головне про мітинги в Росії:

  • у ряді міст Росії та Німеччини пройшли мітинги на підтримку Навального;
  • число затриманих - 3296 осіб;
  • акції супроводжувалися жорсткими сутичками протестувальників із силовиками, є постраждалі;
  • найчисленніший мітинг в Москві - близько 40 тисяч за оцінками Reuters;
  • дружину Навального затримали, через кілька годин звільнили;
  • ввечері мітингувальники в Москві вирушили до СІЗО "Матроська тиша", де знаходиться Навальний;
  • команда Навального анонсувала нові мітинги на наступних вихідних

Нагадаємо, що раніше у Bellingcat допустили можливість нового отруєння Навального.

До цього Держдеп США засудив насильство на протестах в Росії та закликав звільнити всіх затриманих.

Берліні, столиці Німеччини, відбувся марш в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Він став одним із самих масових політичних російськомовних заходів в місті.

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