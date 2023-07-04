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У Казахстані натякнули росіянам, що заберуть Астрахань, Оренбург і Алтай. Це відео наробило шуму

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Казахстан, Вівторок 04 липня 2023 16:39
У Казахстані натякнули росіянам, що заберуть Астрахань, Оренбург і Алтай. Це відео наробило шуму У Казахстані натякнули на повернення Астрахані, Алтаю та Тюмені (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У мережі з'явилося відео телепередачі казахстанського телебачення, де росіянам нагадали, кому раніше належали Астрахань, Оренбург і Алтай. Відеоролик із гучною назвою "Тамбовський вовк вам брат" вже наробив багато галасу.

Його почали активно розповсюджувати у соціальних мережах.

Ведучий програми на казахському ТБ нагадав росіянам, що не лише Північний Казахстан, а й Західний Сибір, Астраханські землі та Алтай були місцями поселення казахів.

"Степняки кочували там тоді, коли там не пахло ще навіть російською державою. Зауважу, що Оренбург - це перша столиця Казахстану. Астрахань - це споконвічні землі казахських родів. Саме там похований великий композитор і музикант Курмангази. Тюмень на казахському звучить як Тюмен, це значить "нижня земля", це була найпівнічніша частина казахських кочівників. А Алтай - це колиска всіх тюркських народів", - розповів ведучий передачі.

Варто зазначити, що ролик викликав безліч емоцій та коментарів. Люди почали додавати свої дані про землі, які колись захопила Росія.

  • Тюмень – кордон із хантами та іншими племенами Сибіру, зокрема мансами. Росією там навіть близько не смерділо.
  • Брати, нам не шкода, забирайте.
  • Правильно кажуть! У росіян немає нічого.
  • Ну, так воно і є - цілком серйозно.

При цьому казахам нагадали, що їхня країна є головним партнером РФ для обходу санкцій та постачання обладнання військового призначення.

До речі, раніше ми писали про те, чи в Казахстані росіян вигнали з готелю.

А ще розповідали про те, що на Алтаї знаходиться один із секретних бункерів Путіна.

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Казахстан тюмень алтай