Кайлі Міноуг з’явилась на обкладинці нового альбому в українській сукні

Кайлі Міноуг є не єдиною поціновувачкою українських брендів серед світових селебріті. І для обкладинки свого нового альбому зірка обрала сукню від FROLOV.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Instagram бренду Фролов, Instagram Кайлі Міноуг.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку саме сукню обрала світова поп-діва для обкладинки нового провокуючого альбому.

Яку сукню обрала Кайлі Міноуг

Кайлі нещодавно презентувала свій новий альбом "Tension" і для того, аби зробити розкішну та привабливу обкладинку, їй варто було до дрібниць продумати свій наряд. Настільки, щоб він був і красивим, виглядав дорого та ще й привертав увагу публіки.

Для того, щоб виконати всі завдання, співачка обрала сукню українського бренду FROLOV.

Сукня "Зоря" від бренду FROLOV на Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/ivfrlov)

Сукня під назвою "Зоря" належить до кутюрної колекції FROLOV, яка досліджує українську сексуальність.

Сукня вишита вручну в авторській техніці з використанням всім відомих кристалів від Swarovski.

Сукня, яку обрала Кайлі дійсно вартує уваги, оскільки вона демонструє сексуальність, характер, силу, яскравість і тим самим передає суть нового альбому співачки.

Особливість сукні "Зоря" від бренду FROLOV

Ті деталі, які зроблені вручну - прикрашають обрану сукню поп-діви та є основним акцентом. Адже його назва "Зоря". Власне, цю фігуру й можна побачити спереду сукні.

На обкладинці Кайлі прикрасила сукню шкіряним жакетом, аби доповнити образ і зробити його ще більш цікавим та вишуканим.

Сукня "Зоря" від бренду FROLOV на Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/kylieminogue)

Але є і ще один кадр, де Міноуг постала вже на чорно-синьому фоні, ніби це віддзеркалення тієї самої "Зорі" на сукні.

Хто обирає бренд FROLOV

Варто зазначити, що Міноуг не єдина закордонна зірка, яка обирає український бренд FROLOV.

Його наряди обирають Doja Cat, Dua Lipa, Gwen Stefani, Rita Ora, Demi Lovato, Beonce та інші.

Іван Фролов презентував свою колекцію на Лондонському тижні моди минулих вихідних.

А для відкриття показу свого бренду чоловік обрав в ролі моделі Лотті Мосс, яка змогла передати ідею та особливість нової колекції FROLOV.