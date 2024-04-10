Кайлі Дженнер зачарувала звабливими фото у купальнику

Кайлі Дженнер - відома інфлюенсерка та модель, яка має розкішну фігуру і хизується нею на відпочинку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Кайлі Дженнер показала, як виглядає у купальнику

Здається, у голлівудських зірок розпочався сезон відпусток і Кайлі - не виключення. Дівчина вирішила поділитися досить спокусливими фотографіями зі свого відпочинку.

Кайлі любить носити яскраві речі, які можуть вигідно підкреслити її фігуру та показати всю красу і важливість займатися спортом.

Так, Дженнер оприлюднила фотографії з відпустки у яскравому помаранчевому купальнику. Модель позувала на балконі, спочатку вона сфотографувалась майже у повний зріст, а потім виклала фото, де видно лише одну сторону її тіла.

Кайлі Дженнер на відпочинку (Скриншоти)

Варто сказати, що такі фото, зазвичай, викликають бурхливу реакцію в мережі. Але оскільки це stories, то всі реакції Кайлі отримала у приватні повідомлення.

Її руку прикрашає золотий браслет та велика кількість каблучок. І це всі аксесуари, якими модельєрка доповнила свій пляжний образ.

А от вже у профіль власниця брендів виклала інші гарячі фотографії у зеленому купальнику та із зібраним волоссям у хвостик та цікавим аксесуаром на шиї.

Кайлі Дженнер у звабливому купальнику (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі показала, як вона ввечері вийшла на прогулянку на березі. Дівчина одягнула легку сукню бежево-золотистого кольору на тонких бретелях з відкритою спиною та заколола волосся у пучок на потилиці.

А також прикрасила свій вечірній лук масивними сережками та зробила легкий ледве помітний макіяж.

Скриншоти