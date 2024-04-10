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Кайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальнике

Среда 10 апреля 2024 23:12
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Кайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальнике Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер - известная инфлюэнсерша и модель, которая имеет роскошную фигуру и хвастается ею на отдыхе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу везды.

Кайли Дженнер показала, как выглядит в купальнике

Кажется, у голливудских звезд начался сезон отпусков и Кайли - не исключение. Девушка решила поделиться достаточно соблазнительными фотографиями из своего отдыха.

Кайли любит носить яркие вещи, которые могут выгодно подчеркнуть ее фигуру и показать всю красоту и важность заниматься спортом.

Так, Дженнер обнародовала фотографии из отпуска в ярком оранжевом купальнике. Модель позировала на балконе, сначала она сфотографировалась почти в полный рост, а затем выложила фото, где видна только одна сторона ее тела.

Кайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальнике

Кайли Дженнер на отдыхе (Скриншоты)

Стоит сказать, что такие фото обычно вызывают бурную реакцию в сети. Но так как это stories, то все реакции Кайли получила в личные сообщения.

Ее руку украшает золотой браслет и большое кольцо. И это все аксессуары, которыми модельер дополнила свой пляжный образ.

А вот уже в профиль владелица брендов выложила другие горячие фотографии в зеленом купальнике, с собранными волосами в хвостик и интересным аксессуаром на шее.

Кайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальнике

Кайли Дженнер в соблазнительном купальнике (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли показала, как вечером она вышла на прогулку на берегу. Девушка надела легкое платье бежево-золотистого цвета на тонких бретелях с открытой спиной и заколола волосы в пучок на затылке.

А также украсила свой вечерний лук массивными серьгами и сделала легкий едва заметный макияж.

Кайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальникеКайли Дженнер очаровала соблазнительными фото в купальнике

Скриншоты

Раньше мы рассказывали, что Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье.

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