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Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - модель та засновниця бренду косметики, яка є досить популярною та затребуваною у світі модної індустрії, показала нові образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала нові образи 

Кайлі Дженнер досить часто стає обличчям для різних брендів, і для своїх у тому числі. Вона має розкішну фігуру та зовнішність, що дозволяє жінці бути однією з топових моделей Голлівуду. 

Цього разу Кайлі продемонструвала досить цікаві сукні у білому та чорному кольорах. Кожна сукня, яку показала Дженнер є унікальною та має цікаві й досить звабливі розрізи. 

Варто сказати, що кожен образ Кайлі виглядає приголомшливо, оскільки сама ідея зйомки є незвичайною. Адже кожна з моделей позує не просто у студії, вони ходять або лежать на диванах. І все це у поєднанні з відвертими сукнями має особливу історію. 

Спочатку Дженнер показала більш-менш класичний образ - сукня довжини міді у білому кольорі з розрізами на талії та одним відкритим плечем. Жінка зібрала волосся у пучок та доповнила образ босоніжками на невисоких підборах. 

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Далі Кайлі приміряла довгу сукню молочного відтінку, яка має цікаве оформлення рукавів. У цій сукні дівчина позує лежачи на кріслі. 

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також у гардеробі моделі були однакові міні-сукні у чорному та білому кольорах з цікавим вирізом на руці, а також костюм, що складається зі спідниці та топу чорного кольору. 

Кожен з образів Дженнер дійсно має чудовий вигляд та демонструє її професіоналізм, як моделі й красу, як жінки.

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

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Кайли ДженнерМодні трендиГардероб