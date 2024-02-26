Кайлі Дженнер показала, як носити шкіряний тренч зі звабливими розрізами (фото)
Кайлі Дженнер - відома інфлюенсерка, телезірка та власниця свого бренду бренду косметика, яка чудово розбирається у модних трендах, вирішила показати, як стильно носити шкіряний тренч з розрізами.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.
Кайлі Дженнер показала, як носити шкіряний тренч
Кайлі Дженнер доволі часто демонструє цікаві та незвичні образи, які її прихильниці можуть легко повторити та втілити в життя. А оскільки вона слідкує за останніми трендами, то точно знає, що і як можна поєднати та носити.
Цього разу Кайлі показала, як можна носити шкіряний тренч чорного кольору зі звабливими розрізами. Та варто зазначити, що Дженнер знову взяла участь у кампейні для бренду.
Молода жінка постала у дуже цікавому та зовсім не повсякденному образі, оскільки шкіряний тренч та ще й з розрізами, це скоріше одяг для виходу, а не повсякденний.
Кайлі Дженнер показала фото у шкіряному тренчі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Судячи з фотокарток, Дженнер одягнула тренч на оголене тіло, оскільки на тих кадрах, де дівчина піднімає довжину, її ноги видніються геть без одягу. І саме це привертає увагу не лише до її тіла, а ще й до самого тренчу та його цікавим розрізам.
Цікавим є те, що фотосесія демонструє ніби зимовий настрій, адже підлога імітує сніг, а сам тренч носиться весною. Проте задумка цієї колекції ще не була оприлюднена, тому поки що це лише здогадки.
Кайлі Дженнер показала фото у шкіряному тренчі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Свій розкішний образ Кайлі доповнила гостроносими туфлями чорного кольору з відкритою п’яткою.
А також модель вирішила залишити волосся розпущеним та злегка накрутити локони, що роблять цей образ більш спокійним, жіночним та романтичним.
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