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Живая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платье

Lite » Мода 30.08.2019 - 20:33
Живая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платье
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя звезда показала новый образ

Кайли Дженнер любит подчеркивать свои знаменитые формы стильными нарядами. Не проходит и дня, чтобы в ее микроблоге не появилось новое соблазнительное фото, а то и два. Недавно она покорила сеть стильным нарядом с красной дорожки. Ивент был устроен в честь выхода на экраны фильма Travis Scott: Look Mom I Can Fly, и Дженнер пришла поддержать своего возлюбленного Трэвиса Скотта. К слову, на фотозоне они блистали втроем с годовалой Сторми.

Живая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платьеКайли обожает мини (фото: instagram.com/kyliejenner)

А несколько часов назад на ее странице появились новые кадры. Сначала девушка продемонстрировала черное мини-платье, которое надела с кроссовками на белой подошве и черными очками. Рядом стояла маленькая черная сумочка. Волосы она собрала в пучок и добавила пару стильных аксессуаров. Этот total black ансамбль невероятно понравился поклонникам Кайли. Они оценили фото в более чем 4 миллиона лайков. Но Дженнер не удовлетворилась таким успехом, и спустя пару часов выложила еще более "горячий" образ.

Живая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платьеЖивая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платье

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Самая богатая из знаменитых сестер решила поэкспериментировать с сексуальными образами. Она примерила платье-миди с юбкой до колен и корсетом. Такой довольно строгий наряд благодаря необычному крою и аксессуарам – утонченным босоножкам, сумочке из крокодиловой кожи, очкам овальной формы и часам с камнями – тем не менее, смотрелся на Кайли соблазнительно. Дополнила она образ высоким хвостом ни макияжем с выразительными бровями, графичными стрелками и пухлыми губами.

Живая Барби: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в облегающем платьеДженнер обожает соблазнять своими образами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Первой не могла сдержать слов восторга Хлое Кардашьян. Она написала: "Ты просто самая настоящая живая Барби". Ее комментарий набрал более 5 000 лайков. А само фото продолжает набирать приятные эпитеты, включая "горячая", "ты первая", "оглушающе", "вау, просто вау", "первая всегда", "просто невероятная"… Что ж, Кайли их заслужила.

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