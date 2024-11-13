Кацуріни, Дантес і Дорофєєва з’явилися на одному заході: мережа відреагувала їдкими коментарями

Що відомо про виставку картин MONATIK

Так, виставка картин та арт-об'єктів The Views відкрилася 11 листопада та триватиме до 24 листопада на 7-му поверсі ЦУМу у самому серці столиці.

"Колекційні експонати KOTO, натхнені ключовими елементами робіт митця MONATIK, втілюють його унікальний стиль та візуальну мову. Кожен об’єкт - це більше, ніж просто арт-інсталяція; це частина фантазійного світу, де образи з полотен оживають, перетворюючись на об’єкти сучасного мистецтва" - сказано у описі.

Виставка є благодійною ініціативою: кожен гість може зробити внесок у фонд "Таблеточки" та підтримати дітей, які борються з раком.

Дмитро Монатик із родиною (фото: instagram.com/monatik_official)

Хто із знаменитостей відвідав відкриття виставки

На відкритті заходу був сам MONATIK зі своєю родиною, у тому числі дружиною Іриною, яка знаходиться на останньому місяці вагітності. Також на виставку арт-об'єктів відвідали телеведуча Маша Єфросиніна, режисер Алан Бадоєв, Катя Осадча та Юрій Горбунов з дітьми, alyona alyona, Олександр Педан, Фагот, Даша Квіткова, холостяк Олександр Терен та багато інших.

Зіркові гості виставки (фото: instagram.com/monatik_official)

Серед гостей було помічено і зіркове подружжя, яке "помінялося" своїми половинками: Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін, а також Володимир Дантес та Даша Кацуріна.

На заході зустрілися дві пари колишніх (фото: instagram.com/monatik_official)

Як відреагувала мережа

На сторінці журналу Viva у соцмережі Facebook користувачі просто-таки засипали Дорофєєву та Кацуріна, а також Дантеса з його дівчиною гнівними коментарями:

"Міняю дружину. Клоуни"

"Дружили собі сім'ями, а потім обмінялися дружинами"

"Поміняйтеся на годинку"

"Свінгери"

"Ті ще клоуни".

Скриншот ( facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA)

Нагадаємо, дві зіркові пари - Вова Дантес та Надія Дорофєєва, а також Міша та Даша Кацуріни, здивували багатьох, коли навесні 2022 року "помінялися місцями".

Даша Кацуріна та ресторатор Міша Кацурін були одружені 7 років. У 2022 році подружжя розійшлося. Приблизно в цей час стало відомо про розлучення Дантеса і Дорофєєвої.

Незабаром Дорофєєва та Кацурін оголосили про свої стосунки, а влітку 2023 року побралися.

Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У свою чергу Дантес також публічно освідчився Даші Кацуріній, але пара поки що не стала оформлювати свої відносини офіційно.

Кацуріна та Дантес (фото: instagram.com/dasha_katsurina)