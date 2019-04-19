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В католическую страстную пятницу над Землей взойдет уникальная Луна

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 17:49
В католическую страстную пятницу над Землей взойдет уникальная Луна
Полнолуние в апреле - розовая Луна взойдет 19 апреля (коллаж: РБК-Украина)

Полнолуние в апреле может негативно повлиять на эмоциональное состояние

Уникальный розовый Месяц взойдет над Землей сегодня, 19 апреля, в день страстной п'пятницы, которую в католической религиозной традиции отмечают именно в этот день. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, что Месяц будет необычного цвета, он будет очень близко от земной орбиты, поэтому будет казаться больше, чем обычно.

Спутник Земли будет иметь розовый цвет из-за пыль, туман и дым в атмосфере.

Тысячи лет назад человечество отслеживало поры года с помощью лунного календаря, поэтому апрельский "розовый Месяц" объявлял о начале весны.

Следующий полный Месяц, под названием "цветочный", можно будет увидеть 18 мая.

В католическую страстную пятницу над Землей взойдет уникальная Луна

Полнолуние в апреле - розовая Луна взойдет 19 апреля (фото: соцсети)

Астрологи считают, что апрельское полнолуние всегда порождает в людях бурю страстей и энергии, это может привести, как к раздражительности, так и к жизненным переменам. Все зависит от того, правильно ли вы используете поток энергии.

В этот период у людей будет обострена интуиция, астрологи считают, что к ней стоит прислушаться.

К слову, полнолуние всегда связывали с возрождением и новыми начинаниями. Поэтому если есть что-то, что вы давно хотели попробовать, но никак не решались, у вас теперь есть подходящее время.

Напомним, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля.

Ранее мы также писали о том, когда в апреле будут самые сильные магнитные бури.

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