Кашель і нудота: лікар назвав симптоми нової мутації вірусу штаму "Дельта"

Коронавірус штаму Дельта вважається найважчим і небезпечним варіантом захворювання. Нещодавно був виявлений новий штам, який вже назвали "Дельта плюс".

Що це за штам і які у нього є відмінні симптоми, розповів львівський лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram -канал.

Новий штам коронавірусу AY 4.2-це мутація вірусу Дельта (в.1.167.2). Його ще називають штамом Дельта плюс. Як зазначає Тарас Жиравецький, у групі ризику перебувають люди з надмірною вагою тіла, з діабетом, серцево-судинними захворюваннями та аутоімунними.

За словами медика, нова версія штаму Дельта вже може бути в Україні. Однак, на цей момент, немає даних про підтвердження цього штаму в лабораторіях.

"Новий штам просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень" – пояснив Жиравецький.

Він назвав симптоми цього штаму:

Висока температура, яка тримається до 10 днів. Збивається дуже погано.

Нудота і зниження апетиту, призводить до швидкого виснаження

Виснажливий сухий кашель

Сильний біль у спині

Діарея (може початися не з першого дня)

Головний біль

Проблеми з диханням при нормальній сатурації

У пацієнтів старшого віку сатурація падає швидко

Показники ц-реактивного білка і феритину швидко підвищуються

Без УЗД і КТ складно відстежити ситуацію

Аналізи та сатурація можуть бути нормальними, але через кілька годин ситуація може швидко змінитися

Смак і нюх зникають

Розвиток хвороби при зараженні цим штамом спрогнозувати набагато важче й у пацієнтів відзначається швидке зневоднення і запалення в серцевому м'язі.

Противірусні препарати не завжди ефективні.

Жиравецький закликав українців звертатися за допомогою до медиків при появі симптомів і не займатися самолікуванням. Погіршення може відбутися швидко і раптово.