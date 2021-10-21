Кашель і нудота: лікар назвав симптоми нової мутації вірусу штаму "Дельта"
Коронавірус штаму Дельта вважається найважчим і небезпечним варіантом захворювання. Нещодавно був виявлений новий штам, який вже назвали "Дельта плюс".
Що це за штам і які у нього є відмінні симптоми, розповів львівський лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram-канал.
Новий штам коронавірусу AY 4.2-це мутація вірусу Дельта (в.1.167.2). Його ще називають штамом Дельта плюс. Як зазначає Тарас Жиравецький, у групі ризику перебувають люди з надмірною вагою тіла, з діабетом, серцево-судинними захворюваннями та аутоімунними.
За словами медика, нова версія штаму Дельта вже може бути в Україні. Однак, на цей момент, немає даних про підтвердження цього штаму в лабораторіях.
"Новий штам просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень" – пояснив Жиравецький.
Він назвав симптоми цього штаму:
- Висока температура, яка тримається до 10 днів. Збивається дуже погано.
- Нудота і зниження апетиту, призводить до швидкого виснаження
- Виснажливий сухий кашель
- Сильний біль у спині
- Діарея (може початися не з першого дня)
- Головний біль
- Проблеми з диханням при нормальній сатурації
- У пацієнтів старшого віку сатурація падає швидко
- Показники ц-реактивного білка і феритину швидко підвищуються
- Без УЗД і КТ складно відстежити ситуацію
- Аналізи та сатурація можуть бути нормальними, але через кілька годин ситуація може швидко змінитися
- Смак і нюх зникають
- Розвиток хвороби при зараженні цим штамом спрогнозувати набагато важче й у пацієнтів відзначається швидке зневоднення і запалення в серцевому м'язі.
- Противірусні препарати не завжди ефективні.
Жиравецький закликав українців звертатися за допомогою до медиків при появі симптомів і не займатися самолікуванням. Погіршення може відбутися швидко і раптово.
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