Где картошку ни в коем случае нельзя хранить: эту ошибку совершают все

Как хранить картофель

Специалисты говорят, что определенные продукты нельзя хранить в холодильнике, ведь можно навредить своему здоровью.

В частности, картофель нужно хранить при комнатной температуре.

Отмечается, что низкая температура в холодильнике меняет вкус картофеля, превращая крахмал в сахар. Это также нарушает структуру овоща, который после варки становится тверже и зернистее.

С другой стороны, когда денатурированный крахмал, то он может вызвать опасную химическую реакцию во время варки картофеля.

Картофель, как правило, гниет быстрее, когда контактирует с холодом. Крахмал при контакте с низкой температурой превращается во фруктозу и глюкозу. Эта реакция называется "холодным подслащиванием".

Поэтому, когда вы затем жарите или запекаете картофель при высоких температурах свыше 250°C, сахар смешивается с аминокислотой аспарагин, которая затем образует химическое вещество под названием "акриламид".

Лучший способ защитить свой дом от этого токсичного вещества - это хранить картофель в прохладном сухом месте, например, в кладовке. Кроме того, во время приготовления избегайте чрезмерного поджаривания, чтобы уменьшить уровень акриламида.

Что нельзя хранить в холодильнике

Лук

Лук, как и чеснок категорически нельзя хранить в холодильнике. Все потому, что эти продукты легко становятся жертвой окисления. От влажности такой овощ быстро покрывается плесенью, теряет твердость и вкус.

Кроме того, сильный луковый запах в холодильнике может влиять на другие продукты. Поэтому лучше оставьте лук в кладовке, где он может храниться месяцами.

Помидоры

Холод в холодильнике делает такой овощ мягким, меняет вкус и делает его более мучнистым. Хранение помидоров в холодильнике нарушает процесс их созревания, следовательно, теряется вкус.

Перец

Такой овощ не переносит холода. Чтобы сохранить мякоть нежной, храните их в кладовке.

Базилик и другие ароматные травы

Такие травы нельзя класть в холодильник, ведь они могут быстро почернеть и завянуть раньше своего времени. Известно, что базилик или кориандр поглощают всяческие запахи. Поэтому у холодильника их вкус обязательно изменится. Вместо этого оставьте их в чашке с водой, как будто это срезанные цветы.