Карти Таро назвали знаки Зодіаку, в яких починається "біла смуга". Таких лише 4

Цього четверга представники 4 знаків Зодіаку зможуть втілити в життя свої мрії. У них закінчується "чорна смуга", все нарешті зміниться.
Кому Таро-гороскоп на 13 лютого обіцяє велику удачу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У вас починається дуже цікавий період, у якому буде багато натхнення і радості. Позитивні зміни допоможуть вам відновити сили та не втратити всі довгоочікувані можливості. Вірте в краще і дозвольте "білій смузі" вас ощасливити, Таро-гороскоп обіцяє вам фантастичне везіння.
"Чорна смуга", яка заважала вам насолоджуватися життям, закінчується. Період обмежень і напруженої роботи нарешті відходить у минуле, а тому в четвер дозвольте собі почати все з чистого аркуша. У вас з'явиться шанс досягти важливих цілей, реалізувати свої плани й отримати заслужену винагороду - удача буде на вашому боці!
Приготуйтеся до ривка вперед, починається "біла смуга", яка наблизить вас до найзаповітнішої мрії. На вас чекають приємні новини, вони не просто порадують, а ще й дадуть можливість змінити життя. Важливо лише не втрачати фокус і впевнено йти до своїх цілей.
"Біла смуга", яка увірветься у ваше життя вже сьогодні, принесе період радості, легкості й удачі. На вас чекає успіх в усіх сферах життя, адже ви будете притягувати позитивні події, немов магнітом. Не бійтеся змін, час починати дихати на повні груди, адже Всесвіт вас підтримує!
До слова, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку злетять від щастя на сьоме небо.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що велике диво постукає у двері цих знаків Зодіаку вже днями.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Tarot, Parade.