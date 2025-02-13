Карти Таро назвали знаки Зодіаку, в яких починається "біла смуга". Таких лише 4

Діва

У вас починається дуже цікавий період, у якому буде багато натхнення і радості. Позитивні зміни допоможуть вам відновити сили та не втратити всі довгоочікувані можливості. Вірте в краще і дозвольте "білій смузі" вас ощасливити, Таро-гороскоп обіцяє вам фантастичне везіння.

Козоріг

"Чорна смуга", яка заважала вам насолоджуватися життям, закінчується. Період обмежень і напруженої роботи нарешті відходить у минуле, а тому в четвер дозвольте собі почати все з чистого аркуша. У вас з'явиться шанс досягти важливих цілей, реалізувати свої плани й отримати заслужену винагороду - удача буде на вашому боці!

Близнюки

Приготуйтеся до ривка вперед, починається "біла смуга", яка наблизить вас до найзаповітнішої мрії. На вас чекають приємні новини, вони не просто порадують, а ще й дадуть можливість змінити життя. Важливо лише не втрачати фокус і впевнено йти до своїх цілей.

Риби

"Біла смуга", яка увірветься у ваше життя вже сьогодні, принесе період радості, легкості й удачі. На вас чекає успіх в усіх сферах життя, адже ви будете притягувати позитивні події, немов магнітом. Не бійтеся змін, час починати дихати на повні груди, адже Всесвіт вас підтримує!