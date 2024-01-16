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Карти Таро назвали щасливчиків за знаком Зодіаку. Вони отримають сюрприз від Всесвіту

Дізнайтеся, що обіцяють карти Таро (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники трьох знаків Зодіаку можуть отримати подарунок від Всесвіту. Карти Таро обіцяють неймовірне везіння, їм варто готуватися до того, що все погане залишиться в минулому.

Кому пощастить вже дуже скоро, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Slovofraza.

Риби

Карти Таро радять вам менше хвилюватися через дрібниці. Ви часто квапите події і потрапляєте під вплив маніпуляторів. Однак незабаром у вас з'явиться можливість вивести всіх ворогів на чисту воду і розправити крила.

Всесвіт вирішив порадувати вас, тому чекайте на пригоди і веселі події. Найближчі дні допоможуть вам усвідомити свої таланти та приховані навички, настав час попрощатися зі страхами та почати зривати з неба зірки.

Терези

Найближчим часом ви можете стати головним щасливчиком. Всесвіт може вам допомогти, ви зможете змінити своє життя і викреслити з нього всіх, хто не приносить щастя.

Вірте у себе і не сумнівайтеся у своїх рішеннях. На вас чекають успіх, слава та повага. Однак добре подумайте, чи впевнені ви у людях, які вас оточують. Ймовірно, настав час переглянути свої зв'язки.

Лев

На вас чекає велика удача, проте ви можете втратити рідкісний шанс, якщо почнете зволікати і спробуєте перекласти відповідальність на когось іншого. Не варто ухилятися від роботи і робити необдумані вчинки. Якщо ви зможете вчасно взятися за голову, то Всесвіт вас щедро нагородить.

За кілька днів ви зможете звільнитися від усього, що вас пригнічувало. І тоді ви зрозумієте, що недаремно доклали стільки зусиль. Вірте в себе і не сумнівайтеся в тому, що Всесвіт готує для вас щось особливе.

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