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Карпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горах

Карпаты, Суббота 02 января 2021 13:42
Карпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горах
Карпаты засыпало снегом (фото: mukachevo.net)
Автор: Владимир Костырин

Для отдыха на новогодние и рождественские праздники, когда немало курортных стран ввели карантинные ограничения для путешественников, поводов посетить Карпаты для украинцев становится все больше. К таким прибавился и сюрприз от погоды - горы буквально замело снегом, превратив пейзажи в ожившую зимнюю сказку.

Снег начал оставаться в Карпатских горах только недавно, а на равнинах вообще весенняя погода, передает Mukachevo.net.

Так, в то время, как на большинстве территории страны царствует плюсовая температура, и из осадков лишь кое-где продет дождик, а о снегопадах многие уже начали забывать в январе, в горном районе на Закарпатье ударили морозы.

Также появились фото заснеженных гор, с обильными сугробами во всей красе и покрытыми белым и пушистым "покрывалом" склонами.

Карпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горахКарпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горах

Карпатские горы 2 января засыпало снегом (фото: mukachevo.net)

"По состоянию на 08:00, 02.01.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 8-9 м/с., температура окружающей среды -8 С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас горнолыжные курорты уже активно принимают туристов. Погода здесь - настоящая зимняя.

Карпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горахКарпаты заморозило и засыпало снегом: фото зимней сказки в горах

Заснеженные Карпаты (фото: mukachevo.net)

Ранее сообщалось, что в Славском на горнолыжном курорте 74 человека застряли на подъемнике 1 января, и после спасения туристы рассказали об инциденте, а в ГСЧС показали видео, как снимали отдыхающих с канатной дороги.

Также мы писали о том, что синоптики в своем прогнозе до середины января рассказывали, что в Украине ожидается аномальная погода на Рождество и резкое похолодание до -20 градусов.

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