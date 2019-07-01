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В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 21:10
В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками
В Карпатах турист напал на пони (Коллаж РБК-Украина)

Отдыхающий угрожал администрации комплекса оружием, а в полиции не отреагировали

Турист по имени Олег, который уже во второй раз посетил популярное место отдыха в Карпатах, избил пони на территории базы отдыха. Об этом рассказали на странице гостиницы в Facebook.

Сотрудники гостиницы "Осоння Карпат" сообщили, что Олег отдыхает у них уже не первый год и в прошлом году, когда он посетил заведение вместе со всей семьей – у него возник сначала конфликт с животным, а потом с администрацией.

"В прошлом году господин Олег вместе с семьей отдыхал в нашем комплексе. В один день он в состоянии алкогольного опьянения решил пойти с родными к стойлу белого пони. Лошадка, как всегда была рада встрече, дала себя детям поласкать. Пока они играли, пони ущипнул ребенка (такое иногда случается). В состоянии алкогольного опьянения Олег неадекватно отреагировала на проявление любви Понтика к детям и начал скандал. Мол, животное одичало. Пока персонал курорта пытался его успокоить, мужчина угрожал и требовал, чтобы животное уничтожили. Через несколько часов конфликт вроде бы утих", - рассказали работники комплекса.

В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками

Пони Понтик (facebook.com/osonnya)

Однако господин Олег в июне 2019 года снова приехал отдыхать в "Осонню Карпат" и когда его никто не видел – набросился на бедного пони.

"В июне господин Олег снова приехал в "Осонню" - якобы половить форель. Пока никто не видел, мужчина сам подошел к стойлу и просто напал на Понтика с кулаками. После этого он пришел на рецепшн гостиницы и начал хвастаться своим "подвигом". Таким способом он решил отомстить лошадке за якобы "проявление агрессии" к его ребенку, и снова угрожал застрелить пони", - добавили работники гостиницы.

В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками

Неадекватный отдыхающий Олег (facebook.com/osonnya)

Кроме того, выяснилось, что год назад турист также причинил вред Понтику, пока никто не видел. Олег угрожал работникам гостиницы огнестрельным оружием прямо на территории комплекса, после чего они обратились в полицию, но на их жалобы не отреагировали.

В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулакамиВ Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками

Скриншот поста (facebook.com/osonnya)

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