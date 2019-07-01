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У Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулаками

STYLERЖиття    01.07.2019 - 21:10
У Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулаками
У Карпатах турист напав на поні (Колаж РБК-Україна)

Відпочиваючий погрожував адміністрації комплексу зброєю, а в поліції не відреагували

Турист на ім'я Олег, який вже вдруге відвідав популярне місце відпочинку в Карпатах, побив поні на території бази відпочинку. Про це розповіли на сторінці готелі у Facebook.

Співробітники готелю "Осоння Карпат" повідомили, що Олег відпочиває у них вже не перший рік і в минулому році, коли він відвідав заклад разом з усією сім'єю – у нього виник спочатку конфлікт з твариною, а потім з адміністрацією.

"У минулому році пан Олег разом з родиною відпочивав в нашому комплексі. В один день він у стані алкогольного сп'яніння вирішив піти з рідними до стійла білого поні. Конячка, як завжди була рада зустрічі, дала себе дітям попестити. Поки вони грали, поні вщипнув дитину (таке іноді трапляється). У стані алкогольного сп'яніння Олег неадекватно відреагувала на прояв любові Понтіка до дітей і почав скандал. Мовляв, тварина здичавіла. Поки персонал курорту намагався його заспокоїти, чоловік погрожував і вимагав, щоб тварину знищили. Через кілька годин конфлікт начебто затих", - розповіли працівники комплексу.

У Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулаками

Поні Понтік (facebook.com/osonnya)

Проте пан Олег у червні 2019 року знову приїхав відпочивати в "Осонню Карпат" і коли його ніхто не бачив – накинувся на бідолашного коника.

"У червні пан Олег знову приїхав в "Осонню" - нібито половити форель. Поки ніхто не бачив, чоловік сам підійшов до стійла і просто напав на Понтіка з кулаками. Після цього він прийшов на рецепшн готелю і почав хвалитися своїм "подвигом". Таким способом він вирішив помститися конячці за нібито "прояв агресії" до його дитини, і знову погрожував застрелити поні", - додали працівники готелю.

У Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулаками

Неадекватний відпочиваючий Олег (facebook.com/osonnya)

Крім того, з'ясувалося, що рік тому турист також заподіяв шкоду Понтику, поки ніхто не бачив. Олег погрожував працівникам готелю вогнепальною зброєю прямо на території комплексу, після чого вони звернулися в поліцію, але на їхні скарги не відреагували.

У Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулакамиУ Карпатах турист побив поні: неадекват накинувся на мирну тварину з кулаками

Скріншот поста (facebook.com/osonnya)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром шкуродери розчленували цуценят.

А також ми розповідали про те, що нелюди вбили лисенят на дитячому майданчику.

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