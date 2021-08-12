В Карпатах в месте "явления дьявола" установили часовню: фото удивило сеть
В Чивчинському массиве Карпат на территории Верховинского национального природного парка обнаружили странную часовню.
Фото турист Иван Гудз опубликовал на своей Facebook-странице.
Так, как гласит надпись на памятной табличке, вмурованной в стену, она была установлена "через явление дьявола".
По словам туриста, фотографию он сделал в понедельник, 9 августа, во время 6-дневного похода по маршруту "Верховина – Крынта – Гринявы – Чивчины – Черногора – Быстрец".
В частности, установили часовню близ полонины Балтагура и скалы Бабы, вблизи границы с Румынией.
Фото: на Верховинщине Карпат установили часовню (facebook.com/gudz.art)
Согласно надписи на табличке, именно в этой местности — между горной Батагура и горой До 19 июля 2017 года в 13:28 было замечено “явление дьявола”.
В комментариях путешественница Анна Шандура-Шанина тоже поделилась изображением. На фото зафиксировано темное пятно в небе над горами, очертания которого напоминают рогатое существо.
Фото: на Верховинщине Карпат установили часовню (facebook.com/anna.shandurashanina)
Других пользователей заинтересовало странное сооружение.
- Странная ситуация. Попробую узнать, заинтересовало;
- Спросил знакомых, к сожалению, дозвониться в те края трудно. Но до кого дозвонился, подтверждают, что есть такая часовенка. Более того, вполне серьезно говорят, что ее сооружение СБУшники инициировали. Но то уж как-то совсем на голову не налезает;
- Местные люди имеют свои взгляды на духовную жизнь. И право на духовную жизнь. Зачем с этого КП?;
- Вот и ходи после этого в горы. Это ж теперь и свяченую воду таскать придется.
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