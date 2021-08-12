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В Карпатах в месте "явления дьявола" установили часовню: фото удивило сеть

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Карпати, Четверг 12 августа 2021 17:45
В Карпатах в месте "явления дьявола" установили часовню: фото удивило сеть Коллаж РБК-Украина: на Верховинщине Карпат установили часовню
Автор: Тетяна Самарук

В Чивчинському массиве Карпат на территории Верховинского национального природного парка обнаружили странную часовню.

Фото турист Иван Гудз опубликовал на своей Facebook-странице.

Так, как гласит надпись на памятной табличке, вмурованной в стену, она была установлена "через явление дьявола".

По словам туриста, фотографию он сделал в понедельник, 9 августа, во время 6-дневного похода по маршруту "Верховина – Крынта – Гринявы – Чивчины – Черногора – Быстрец".

В частности, установили часовню близ полонины Балтагура и скалы Бабы, вблизи границы с Румынией.

В Карпатах в месте &quot;явления дьявола&quot; установили часовню: фото удивило сетьВ Карпатах в месте &quot;явления дьявола&quot; установили часовню: фото удивило сетьФото: на Верховинщине Карпат установили часовню (facebook.com/gudz.art)

Согласно надписи на табличке, именно в этой местности — между горной Батагура и горой До 19 июля 2017 года в 13:28 было замечено “явление дьявола”.

В комментариях путешественница Анна Шандура-Шанина тоже поделилась изображением. На фото зафиксировано темное пятно в небе над горами, очертания которого напоминают рогатое существо.

В Карпатах в месте &quot;явления дьявола&quot; установили часовню: фото удивило сетьФото: на Верховинщине Карпат установили часовню (facebook.com/anna.shandurashanina)

Других пользователей заинтересовало странное сооружение.

  • Странная ситуация. Попробую узнать, заинтересовало;
  • Спросил знакомых, к сожалению, дозвониться в те края трудно. Но до кого дозвонился, подтверждают, что есть такая часовенка. Более того, вполне серьезно говорят, что ее сооружение СБУшники инициировали. Но то уж как-то совсем на голову не налезает;
  • Местные люди имеют свои взгляды на духовную жизнь. И право на духовную жизнь. Зачем с этого КП?;
  • Вот и ходи после этого в горы. Это ж теперь и свяченую воду таскать придется.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах группе туристов стало плохо трех детей госпитализировали.

Также в Карпатах грибами отравились три человека они в реанимации.

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Карпаты
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