В Карпатах в конце апреля продолжается зима: снег и мороз (фото)

Горы все еще припорошены снегом, а зима совсем не спешит уходить.

"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер западный 3-4 м/с, температура воздуха -6 градусов", - говорится в сообщении.



В Карпатах 28 апреля идет снег (фото:facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы выразили свой восторг свежей фотографией из Карпат.

Яка неймовірна пастель!

Це прекрасно!

Нарешті сонечко!

Рассвет!

Синоптики сообщают, что холод пока что не уйдет из Украины.Так, в ночь на 29 апреля в стране прогнозируют заморозки.

По информации УкрГидрометцентра, сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5 (I уровень опасности, желтый).