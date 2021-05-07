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Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото)

Новина українською → Київ, Пятница 07 мая 2021 12:40
Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото) Коллаж РБК-Украина: Тина Кароль и Катя Осадчая
Автор: Светлана Мащенко

Украинских звезд Тину Кароль и Катю Осадчую удалось застать врасплох за утренними делами, когда они еще не успели сделать макияж. Тина пила кофе с помощниками, а беременная Катя бежала по делам близ ВДНХ.

Снимками и видео поделились журналисты программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.

Народную артистку Украины Тину Кароль папарацци удалось застали в столичном парке имени Тараса Шевченко.

Звезда была без макияжа, в кроссовках, а белокурые волосы с эффектом "неряшливости" были собраны в хвост.

Артистка попила кофе со своими помощниками, а затем села в автомобиль марки Range Rover, примерной стоимостью 3 миллиона гривен, и быстро уехала по делам.

Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото)Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото)

Скрин видео: Тину Кароль поймали без макияжа (KYIV.LIVE)

А уже на следующий день папарацци заметили Катю Осадчую на ВДНХ, рядом со съемочными павильонами.

Звезда в третий раз беременна, поэтому выбрала удобную оверсайз-одежду.

Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото)Кароль и Осадчую без макияжа застали врасплох: такими вы их еще не видели (фото)

Скрин видео: Катя Осадчая попалась без макияжа (KYIV.LIVE)

Обута она была в ботинки Gucci, стоящие около 200 долларов за пару. В руках певица держала сумку-шопер от Dior с персонализированной вышивкой стоимостью более 3000 долларов.

Видео: Тина Кароль и Катя Осадчая попались без макияжа (KYIV.LIVE)

Ранее мы писали, на чем ездят Тина Кароль, Оля Полякова, Могилевская и другие украинские звезды. Появилось видео автопарка селебретис.

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