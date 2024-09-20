UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кармічний удар наздожене ці знаки Зодіаку вже восени

Які знаки Зодіаку наздоэене ефекту бумерангу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Ця осінь може стати непростим періодом для представників чотирьох знаків Зодіаку. Зірки вказують на те, що вже скоро їм доведеться пожинати плоди власних помилок.

Яким знакам Зодіаку готуватися до кармічного удару, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World.

Близнюки

Ця осінь може стати для вас періодом розплати за минулі помилки. Події, від яких ви так вперто тікали, усе ж вас наздоженуть. Крім цього, карма може завдати удару по вашій репутації. І якщо ви не готові до всіх цих випробувань - намагайтеся виправити ситуацію, знайдіть причину своїх невдач, вона буквально під носом.

Діва

Найближчими місяцями ваше прагнення до ідеалу може завести вас у безвихідь. Крім цього, карма вирішила провчити вас у фінансовому плані. Не варто покладатися на випадок та жити одним днем. Будьте готові до перевірки на міцність і знайте, що ви зможете подолати все, якщо поруч будуть справжні друзі. З ними ви зможете відбити будь-який кармічний удар.

Телець

Незабаром ви можете зрозуміти, що минуле не дає рухатися вперед. Невирішені проблеми, які ви так довго ігнорували, знову дадуть про себе знати. І ваша впертість може стати перешкодою на шляху до щастя, карма змусить вас це зрозуміти. Зробіть так, щоб удар вам не зашкодив, почніть шукати компроміси.

Лев

Восени вам доведеться згадати все, що ви говорили про людей за їхніми спинами. Кармічний удар, відомий як ефект бумеранга, може виявитися болючим. Багато сфер життя опиняться у зоні ризику. Однак ви можете врятувати ситуацію. Настав час визнавати помилки та збирати каміння.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія