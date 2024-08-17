Кармічний день ретроградного Сатурна: астролог дала поради на суботу, які прикличуть у життя успіх

Прогноз астропогоди на 17 серпня

Не забувайте про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань.

Через ретроградність Меркурія уникайте важливих переговорів, нових угод, відряджень та зʼясування стосунків, нагадала астролог.

"Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів. Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили", - зазначила Соловйова.

"Корисна фізична активність, пасивність несприятлива. День накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку", - додала вона.

Корисними будуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Також у суботу можна займатися творчістю. В організмах людей можуть активуватися процеси омолодження. Тому можна записатися в салон краси.

Гороскоп на 17 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

"17 серпня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - пояснила астролог.

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування, - додала вона.

Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими, зазначила Соловйова.

"Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі. Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім", - радить Соловйова.

"Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - додала вона.