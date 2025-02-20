Кармічна удача готує дива для 4 знаків зодіаку: карти Таро обіцяють їм особливий день

Водолій

У четвер ви можете отримати дуже цікаву пропозицію, не поспішайте від неї відмовлятися. Вона кардинально змінить ваше життя, просто не бійтеся спробувати щось нове. Не відмовляйтеся приймати те, що дає вам життя. Це заслужена нагорода, насолоджуйтеся.

Терези

20 лютого інтуїція стане вашим головним козирем. Настав час зрозуміти, куди рухатися далі, який вибір зробити, а які ситуації краще обійти стороною. Якщо ви давно чекали на знак згори, то це він. Обставини складуться так, що ви відчуєте турботу Всесвіту. Карти Таро обіцяють вам дуже вдалий день.

Козоріг

Події цього дня підштовхнуть вас до нового розділу життя. Ви нарешті отримаєте відповідь на важливе запитання або приплив натхнення для сміливих рішень. Дозвольте собі інакше поглянути на минуле і майбутнє. Не тримайтеся за старе, адже на вас чекає щось набагато більш захопливе.

Близнюки

Таро-гороскоп обіцяє вам дуже цікавий день. І в четвер ваша головна сила - в умінні слухати та помічати знаки. Зустрічайте емоційне полегшення і віру в краще. Але також прислухайтеся до слів оточуючих, хтось з близьких дасть вам цінну пораду, яку не варто ігнорувати.