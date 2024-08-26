Каркаде, кава та шовковиця: чим можна малювати без фарб

Хоча різноманіття художніх матеріалів вражає, малювати можна не лише спеціальними засобами. Адже пігмент можна отримати з деяких напоїв і плодів. Попри те, що така "фарба" чутлива до дії сонячного проміння, її все ще можна використовувати для створення незвичних малюнків.

Про те, які продукти можна використати для малювання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Малювати кавою

Малюнок, зроблений кавою (скриншот / Творча майстерня)

У цій техніці ви можете використовувати як розчинну, так і звичайну каву, зробивши концентрований розчин. Розчинна кава значно економить час, оскільки все, що вам потрібно зробити - це залити її гарячою водою.

Концентрований розчин допоможе отримати темні відтінки, для світліших тонів слід розбавити розчин водою. Найкраще це зробити, розливши каву по декількох баночках чи стаканчиках, щоб отримати декілька потрібних відтінків.

Оскільки така "фарба" досить рідка, малювання подібне до акварельного живопису і вимагає цупкого паперу, щільністю від 200 г/м2. Після того, як зроблені легкі контури олівцем, настає черга кави.

Радять починати зі світлих ділянок, переходячи до темних та обираючи потрібну концентрацію кави - так можна контролювати насиченість. До того ж не варто намагатися отримати темний колір розбавленим напоєм - малюнок може липнути.

Чудовий варіант - тестувати "фарбу" на окремому листку, щоб досягнути потрібного ефекту без пошкоджень. Також можна створювати ефектні бризки або використовувати сіль на вологій поверхні, яка може створити цікаві непередбачувані патьоки.

Після завершення роботи залиште малюнок на рівній поверхні до повного висихання.

Малювати каркаде

Каркаде може створити незвичний ефект - хоча напій має характерний червоний колір, під час висихання малюнок, зроблений чаєм, моментально набуває синього кольору.

Спосіб малювання каркаде надзвичайно подібний до малювання кавою - спочатку сухе каркаде необхідно залити окропом на тривалий час, створивши концентрований розчин.

Після цього його можна розлити по декількох стаканах, розбавивши водою в різних пропорціях. Використовуючи щільний акварельний папір, зробіть малюнок і зачекайте повного висихання.

Малювати вином

Як малювати вином (скриншот / Winerelle WinePainting)

Цей алкогольний напій може стати фарбою для створення незвичних художніх робіт в холодних фіолетових відтінках - подібних до тих, які можна отримати від чаю каркаде.

Хоча, на відміну від малювання кавою та чаєм, вино настоювати не потрібно, деякі умови для використання його як художнього матеріалу все ж є. Зокрема, слід обирати червоне вино, яке має необхідний пігмент.

А от змінити концентрацію і отримати різноманітні відтінки можна за допомогою білого вина. Як і в попередніх методах, для цього способу слід обирати щільний папір для акварелі.

Малювати шовковицею

Поруч росте шовковиця, плоди якої повсюди, а їсти їх вже несила? Спробуйте зробити з неї фарбу для художніх експериментів. Для цього ягоди потрібно розчавити і протерти через сито, щоб в "фарбі" не було дрібних кісточок.

Щоб сік був більш концентрований, радять випарювати його на сонці протягом одного дня - тоді таким розчином можна створити темні ділянки в малюнку. А от для світлих відтінків концентрований сік можна розбавити водою.

Як і при малюванні каркаде, малюнок змінюватиме колір - з теплого фіолетового на холодний сіро-блакитний.

Малювати вишнею

Створити малюнок у синьо-фіолетових відтінках можна й іншими популярними плодами - вишнями. Найкраще для цього перейдуть перестиглі плоди.

Для створення фарби, з вишень потрібно вичавити сік - або розчавити та пропустити через маленьке сито.

Концентрація розчину контролюється додаванням води та нашаруванням - тож, як в інших способах, найкраще починати зі світлих ділянок малюнку.