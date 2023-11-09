Кардіолог розповіла, чому діти раптово помирають на уроках фізкультури та як цього уникнути

Усі батьки люблять своїх дітей та хочуть для них найкращого. Тому випадки, коли, здається, повністю здорові діти раптово помирають на уроках фізкультури, викликають занепокоєння у всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Яка причина раптової смерті

Кардіолог Марія Павленко розповіла, що може бути причиною таких раптових смертей у дітей. І, найголовніше, як батьки можуть цьому запобігти.

Вона розповіла, що раптова смерть є наслідком зупинки кровообігу - несподіваної втрати функції серця, що призводить до втрати свідомості та колапсу.

Серце людини виконує надзвичайно важливу функцію в організмі - працює як насос, забезпечуючи всі-всі органи кров‘ю, а разом із тим киснем та необхідними поживними речовинами. Також спеціальні клітини в серці здатні самостійно виробляти електроімпульси, як мініелектростанція.

Іноді внаслідок різних причин електрична активність серця порушується, що може призвести до його неефективної роботи або повної зупинки. Саме це є причиною раптової смерті у дітей та молодих людей до 30 років.

Чому це виникає під час фізичної активності

Все тому, що під час фізичної активності серце людини змушене працювати більше. Зокрема, скорочуватися частіше та перекачувати більше крові. Проте необхідно розуміти, що фізичне навантаження може бути лише тригером, але не причиною.

Імовірність раптової серцевої смерті зростає в дітей, які мають такі фактори ризику:

структурні аномалії серця (вроджені вади серця)

аномалії електричної системи серця

набуті хвороби серця (запалення або інфекція серця)

аритмії

атеросклероз коронарних артерій

раптовий удар у грудну клітку прямо над серцем

Як запобігти

Для того, щоб запобігти раптовій смерті у дітей, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

своєчасно помічати симптоми та стани в дітей, які насторожують

систематично та своєчасно проводити профілактичні огляди в лікарів

знати сімейну історію захворювань

вміти надавати невідкладну допомогу

Які симптоми повинні насторожити

Зокрема, йдеться про такі симптоми: