Кардіолог назвав найкорисніший сир для здоров'я: його можна купити у будь-якому супермаркеті

Сир - це універсальний продукт, який смакує на канапках, в салатах, під вино чи навіть просто сам по собі. Однак сири не радять їсти тим людям, які хочуть захистити здоров'я свого серця. І це дійсно правда - деякі види сиру можуть бути шкідливі. Однак є продукт, якій кардіологи вважають дуже корисним.

Який сир дуже корисний для вашого серця і його радять їсти кардіологи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parade.

За словами доктора медичних наук та сертифікованого інтервенційного кардіолога Ченг-Хан Чена, деякі продукти, наприклад, з високим вмістом насичених жирів та натрію, можуть значно збільшити ризик сердечно-судинних захворювань. І навпаки - рослина дієта з високим вмістом клітковини та низьким вмістом насичених жирів може бути корисна для вашого серця.

При цьому експерт вважає, що хоч сир може містити багато насичених жирів та натрію, він може бути частиною дієти, корисної для серця.

Доктор Чен посилається на дослідження, яке у 2022 році розмістили у журналі Nutrients, яке показало, що люди, які споживали сир, мали менший ризик серцевих захворювань. Він підкреслив, що є застереження щодо споживання сиру у рамках дієти, корисної для серця.

"У сирі, який ви обираєте, не має бути занадто багато насичених жирів та натрію. І їсти його потрібно в помірній кількості", - говорить він.

Кардіолог назвав сир, якій вважає найкращим для здоров'я серця - і це моцарела.

"Це чудове джерело білка та кальцію, він може містити пробіотики, які корисні для здоров'я кишечника та імунітету. У свіжій моцарелі менше насичених жирів та натрію, ніж в інших сирах", - додав доктор Чен.

Він додав, що у 100 г сиру моцарела міститься понад 6 грамів білка, 143 мг кальцію, 138 мг натрію та близько 4 грамів насичених жирів.

А від промислових сирів або оброблених продуктів доктор рекомендував утримуватися, щоб не нашкодити здоров'ю.