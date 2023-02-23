Кардіолог назвала вітаміни, які потрібні серцю: підтримують АТ і бережуть від нападів

Вітаміни і мінерали - необхідні для правильної роботи всього організму і звісно ж головному м'язу в тілі людини - серцю. Тому важливо вчасно розуміти, чого вам не вистачає і робити профілактику.
Про головні вітаміни для серця розповіла кардіолог Наталя Іванюк в Instagram.
Вітамін D - знижує ризик інсульту та серцевого нападу, підтримує здоровʼя серця, бере участь в регуляції тиску. Часто буває в дефіциті, тому треба періодично здавати аналіз для перевірки.
Вітаміни групи В - зокрема В6, В12 та фолієва кислота. Вони знижують рівень гомоцистеїну в крові, який провокує високий артеріальний тиск. До того ж В12 бере участь у синтезі гемоглобіну.
Вітамін С - зміцнює стінки серця і кровоносних судин, не дає "поганому" холестерину накопичуватися в судинах та артеріях.
Вітамін Е - сприяє нормалізації тиску, запобігає розвитку атеросклерозу, інфаркту, ішемічної хвороби.
Вітамін К - відіграє важливу роль у процесі згортання крові. Не дає кальцію відкладатися в судинах.
Магній - один з найважливіших мінералів для серця. Підтримує нормальний АТ, запобігає утворенню тромбів.
Калій - бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза. Тому важливий для профілактики аритмії, високого тиску, а також інсульту, серцевої недостатності.
Кальцій - також бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза, необхідний для формування кров'яних тілець. Але при надлишку може відкладатись у вигляді солей кальцію в суглобах, що призведе до обмеження їх рухливості і повної іммобілізації; ниркової, дихальної, серцевої недостатності.
Лікарка застерігає, що не треба пити всі ці вітаміни та мінерали жменями. Спочатку треба здати аналізи та проконсультуватися з лікарем, а потім вже приймати БАДи.
"Так само я не раджу купувати комплекси вітамінів. Людині без серйозних проблем зі здоровʼям чи особливої дієти вітаміни в такій кількості та дозуванні не потрібні - вона отримує їх з раціону. А от яка добавка не буде зайвою то це жирні кислоти, зокрема Омега 3", - додала кардіолог.
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